Confira a previsão do tempo no Rio Grande do Norte para o fim de semana, 11 e 12 de fevereiro

O fim de semana no Rio Grande do Norte deve ser de períodos de chuva principalmente no domingo em várias regiões do estado e promete temperaturas altas em determinados momentos do dia.

Em Natal, São Miguel do Gostoso e Pipa, em Tibau do Sul, a previsão é de sol com pancadas de chuva à tarde e à noite no sábado. Já no domingo, a previsão é de sol pela manhã e pancadas de chuva à tarde. A mínima é de 23ºC e a máxima de 31ºC em todo o fim de semana.

Em Mossoró, na Região Oeste do Rio Grande do Norte, não chove no sábado. Já no domingo, há previsão de pancadas de chuva à tarde. A mínima é de 23ºC e a máxima de 37ºC durante os dois dias.

Já em Caicó, na Região Seridó, também não há previsão de chuva no sábado. Já no domingo, deve ter pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 24ºC e a máxima chega a 38ºC.

Em Macau, o sábado não tem previsão de chuva e o domingo a previsão é de pancadas de chuva à tarde. A mínima é de 22ºC e a máxima de 36ºC neste período.

Na serra de Martins, a chuva não aparece no sábado, mas no domingo tem previsão de pancadas de chuva à tarde. A mínima é de 19ºC e a máxima de 32ºC.

As informações meteorológicas são fornecidas pelo Climatempo.

