Confira a previsão do tempo no Rio Grande do Norte para o fim de semana, 25 e 26 de março

Chuva aparece em parte do litoral, como na capital Natal, durante a manhã. Mossoró tem previsão de pancadas de chuva em períodos do sábado e domingo. Previsão é de chuva no fim de semana em Natal, Pipa e São Miguel do Gostoso

Em Natal, São Miguel do Gostoso e Pipa, em Tibau do Sul, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite, tanto no sábado (25) como no domingo (26). A mínima é de 24ºC e a máxima de 29ºC em todo o fim de semana.

Em Mossoró, na Região Oeste, a previsão é de sol pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 23ºC e a máxima de 33ºC no fim de semana.

A previsão é a mesma para Tibau, com a mínima chegando a 22ºC e a máxima a 34ºC no fim de semana.

Em Caicó, na Região Seridó, o sábado será de sol e aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. A mínima é de 23ºC e a máxima de 32ºC nos dois dias.

Em Tenente Laurentino Cruz, cidade mais alta do estado, deve chover no sábado e no domingo. A mínima chega a 17ºC e a máxima a 26ºC.

