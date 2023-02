Confira a previsão do tempo no Rio Grande do Norte para o fim de semana, 4 e 5 de fevereiro

Chuva aparece no fim de semana em algumas das principais cidades do estado, incluindo a capital Natal e parte do litoral. Temperaturas ultrapassam os 35ºC em alguns municípios. Praia de Ponta Negra, Natal, Rio Grande do Norte, RN

Em Natal, São Miguel do Gostoso e Pipa, em Tibau do Sul, a previsão é de sol durante a manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite no sábado (4). No domingo, tem previsão de sol com pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A mínima é de 24ºC e a máxima de 30ºC.

Em Mossoró, na Região Oeste, o sábado será de sol com algumas nuvens e o domingo terá pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima chega a 24ºC no domingo e a máxima a 35ºC no sábado.

Em Caicó, na Região Seridó, a previsão é de sol no sábado e pancadas de chuva à tarde e à noite no domingo. A mínima é de 23ºC nos dois dias e a máxima chega a 36ºC no domingo.

Em Pau dos Ferros, o sábado será de sol durante parte do dia, mas com pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. No domingo, dia será de sol com chuva passageira durante o dia e à noite o tempo fica firme. A mínima chega a 25ºC no domingo e a máxima a 35ºC nos dois dias.

Na serra de Martins, a previsão é de sol durante todo o sábado, sem ocorrência de chuva, mas o domingo prevê pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 20ºC e a máxima chega a 30ºC.

Em Jaçanã, também região serrana, a previsão é de sol no sábado e pancadas de chuva à tarde e noite do domingo. A mínima chega a 18ºC nos dois dias e a máxima a 31ºC.

As informações meteorológicas são fornecidas pelo Climatempo.

