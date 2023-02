Confira a programação completa do carnaval de Areia Branca

Solange Almeida, Henry Freitas, Hungria, Dan Ventura, Rafa & Pipo Marques, Dodô Pressão e Muny Santos são alguns dos convidados, além do mossoroense Nuzio Medeiros e artistas da terra. Banda Grafith é uma das atrações do carnaval de Areia Branca

A programação oficial do carnaval de Areia Branca conta desfile de escolas de samba, blocos e shows musicais.

Dentre as principais atrações estão Grafith, Solange Almeida, Henry Freitas, Hungria, Dan Ventura, Rafa & Pipo Marques, Dodô Pressão, Muny Santos, o mossoroense Nuzio Medeiros.

Confira abaixo a programação completa

Sábado (18)

Praia de Upanema: 13 horas – Escolha do Rei Momo e da Rainha do Carnaval | |15 horas – Boteco dos Amigos

Circuito Praia / Santuário: 17 horas – Grafith

Largo Geralda Cruz: 22 horas – Bota pra Torar | Meia-noite – Henry Freitas

Domingo (19)

Praia de Upanema: 15 horas – Lieberth Rodrigues

Circuito Praia / Santuário: 17 horas – Dan Ventura

Largo Geralda Cruz: 22 horas – Fernanda Azevedo | Meia-noite- Hungria

Segunda- Feira (22)

Centro: 16 horas – Paredão Viúva Negra + Orquestra de Frevo

Bloco “A Soma dá + 300”

Largo Geralda Cruz: 19 horas – Rafa & Pipo Marques | 21 horas – Muny Santos | 23 horas – Ciell Duarte (Pai-d’égua)

Terça-feira (21)

Praia de Upanema: 15 horas – Som da Ilha

Circuito Praia / Santuário: 17 horas – Solange Almeida

Largo Geralda Cruz: 21 horas – Gil Moral | 23 horas – Nuzio Medeiros | 01 hora – Dodô Pressão

Quarta-Feira (22)

Ponta do Mel: 17 horas – Paredão-Viúva Negra

