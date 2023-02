Confira a programação de carnaval das cidades do Vale, litoral norte e região bragantina

Neste ano, as cidades do Vale do Paraíba, Litoral Norte e região bragantina vão voltar a realizar a folia sem restrições nas festividades por causa da pandemia de Covid-19. Juca Teles dá a largada no carnaval e arrasta foliões em São Luiz do Paraitinga em 2020.

Wilson Araújo/TV Vanguarda

Depois de dois anos, a volta do carnaval sem restrições impostas pela pandemia da covid-19 será em grande estilo no Vale do Paraíba. Ao menos 40 cidades da região tiveram a folia confirmada pelas prefeitura (veja lista completa abaixo).

Entre os diversos destaques, estão as cidades com tradição nos blocos de rua, como por exemplo São Bento do Sapucaí com o Zé Pereira, Monteiro Lobato com os Pereirões e Paraibuna com os blocos dos Bruto e CarnaMaiden.

São Bento do Sapucaí confirma carnaval com bloco centenário

Divulgação/Prefeitura de São Bento do Sapucaí

Além disso, outras cidades que têm a tradição da manifestação cultural também confirmaram a volta do evento, como por exemplo Guaratinguetá e Bragança Paulista, que realizarão depois de dois anos o desfile das escolas de samba.

Carnaval de Bragança Paulista

Divulgação

A festa no Litoral Norte também está garantida. São Sebastião, por exemplo, confirmou a volta de uma das principais atrações da folia na praia: o carnamar, que será no domingo (19) na Praia do Arrastão.

Carnamar reúne embarcações de foliões em desfile pelo canal de São Sebastião

Prefeitura de São Sebastião/Divulgação

Já entre os municípios que não terão carnaval no dia da folia, a grande baixa fica por conta de São Luiz do Paraitinga, que chegou a divulgar a programação do evento com os tradicionais blocos do Barbosa e Juca Teles, mas precisou adiar a folia por conta dos estragos causados pela chuva na cidade. Ainda não há data de quando a festa de carnaval deve acontecer na cidade.

Juca Teles dá a largada no carnaval e arrasta foliões em São Luiz do Paraitinga

Poliana Casemiro/G1

Confira o levantamento completo:

Cidades que vão ter carnaval:

Arapeí

Areias

Atibaia

Bananal

Bom Jesus dos Perdões

Bragança Paulista

Caçapava

Campos do Jordão

Caraguatatuba

Cruzeiro

Cunha

Guaratinguetá

Igaratá

Ilhabela

Jacareí

Jambeiro

Joanópolis

Lagoinha

Lavrinhas

Lorena

Monteiro Lobato

Natividade da Serra

Nazaré Paulista

Paraibuna

Pindamonhangaba

Piquete

Queluz

Redenção da Serra

Roseira

Santa Branca

Santo Antônio do Pinhal

São Bento do Sapucaí

São José do Barreiro

São José dos Campos

São Sebastião

Silveiras

Tremembé

Ubatuba

Vargem

Cidades que não vão ter carnaval:

Aparecida

Cachoeira Paulista

Canas

Piracaia

Potim

São Luiz do Paraitinga

Taubaté

Vito Califano