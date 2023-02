Confira a programação de carnaval dos municípios sergipanos

Cid Natureza, Julinho Porradão e Farra de Barão estão entre as atrações. Até 21 de fevereiro vários municípios sergipanos terão programação de carnaval. O g1 listou alguns eventos para você conferir. A folia também acontece na capital e você encontra aqui a lista completa de bloquinhos.

Neópolis

Carnaval em Neópolis tem frevo, blocos de rua e tradicional ‘mela-mela’

18/02 (sábado)

17h: Banda Flavinho Beltrão

22h: Banda Pablo Dez

00h: Banda Valneijós

02h: Banda Liene Show

19/02 (domingo)

17h: Banda Romario Moura

22h: Banda Dudu Moral

00h: Banda Unha Pintada

02h: Banda Arte Mania

20/02 (segunda)

17h: Banda Mido Santana

22h: Banda Devinho Novaes

00h: Banda Vibrações

02h: Banda Xokolight

21/02 (terça)

17h: Banda Valmir Brasil

22h: Banda Lobão

00h: Banda Vanessa Porto

02h: Banda Cid Natureza

Barra dos Coqueiros

Carnaval da Barra dos Coqueiros

18/02 (sábado)

14h: Valneijós/ Centro da Barra

16h : O Kanalha/ Arrastão Praça Santa Luzia/Praça do Prisco Viana

19h: Devinho Novaes/ Praça do Prisco Viana

21h: Bruninho TOP 7/ Praça do Prisco Viana

19/02 (domingo)

12h: André Jeito de Ser/ Praia da Costa

14h: Dan Vasconcelos/ Praia da Costa

16h: Cheiro de Amor/ Arrastão Praia da Costa/Atalaia Nova

19h: Kaelzinho Ferraz/Atalaia Nova

21h: Jam & A Karreta/ Atalaia Nova

20/02 (segunda)

12h: Matheus Freitas/ Praia da Costa

14h: Pank 10/ Praia da Costa

16h: Edcity/ Arrastão Praia da Costa/Atalaia Nova

19h: Art Mania/ Atalaia Nova

21h: Banana Nativa/Atalaia Nova

21/02 (terça)

12h: Bete Evany/ Praia da Costa

14h: Cid Natureza/ Praia da Costa

16h: Guig Ghetto/ Arrastão Praia da Costa/Atalaia Nova

19h: Quinto Round/Atalaia Nova

21h: Danielzinho Jr./Atalaia Nova

São Cristóvão

Carnaval em São Cristóvão (SE)

18/02 (sábado)/ Ilha Grande

14h: Bloco da Madá

19/02 (Domingo)

Rita Cacete: 9h – Bloco Águas de Rita

Tinharé: 14h – Bloco de Frevo Desça Daí

Tijuquinha: 10h – Bloco da Alegria/ Saída: Igreja Católica do Tijuquinha

Eduardo Gomes: 09h – Bloco do Borreia/ Saída: Associação dos Moradores; 16h – Bloco Frevorando/Saída: Praça Nossa Senhora do Loreto

Centro Histórico: 13h – Bloco Morde Fronha; 15h – Arrastão do Alá; 16h – Bloco Mulekada; 17h – Bloco A Porta

20/02 (segunda)

Tijuquinha II: 10h – Bloco da ACT/ Saída: Praça do Tijuquinha II

Povoado Santa Rita: 14h – Bloco do Capão

Divineia: 14h – Bloco Sohdanois

Centro Histórico: 16h – Bloco Zé Folia; 16h30 – Bloco Casa Amarela; 17h – Bloco Filhos de Deus

21/02 (terça)

Povoado Colônia: 04h30 – Bloco Saco da Madrugada/ 14h – Bloco Junto e Misturado

Povoado Cabrita: 09h – Bloco Zé Pereira

Eduardo Gomes: 11h – Bloco Enchendo e Derramando/ Saída: Praça da Entrada do Eduardo Gomes

Rosa Elze: 13h – Bloco As Poderosas/ Saída: Praça do Quilombo

Povoado Tinharé: 14h – Bloco Fundico

Povoado Coqueiro:14h – Bloco Coqueiro Folia

Irineu Neri: 15h – Bloco Piranhas

Centro Histórico: 16h – Bloco Mulekada; 16h30 – Bloquinho do Fasc; 17h – Bloco as Chiquinhas;17h30 – Bloco Zé Folia; 18h – Bloco A Porta

25/05 (sábado)

Rosa Elze: 14h – Bloco Todo Dia eu Bebo/ Saída: Rua Horácio Souza Lima

Estância

Desfile de escolas de samba em Estância (SE)

18/02 (sábado)

14h: Bloco Os Perturbados

Local: Bairro Botequim

Praia do Abaís (Orla)

21h: Chirlys Trindade

23h: Alisson Max (Ex LevaNoiz e Caldeirão)

01h: Banana Nativa

19/02 (domingo)

9h: Bloco Joanita Banana

Local: Santa Cruz

Praia do Abaís

10h: Bloco da Vovó Aninha (O Bloco também sairá nos dias 20 e 21, do mesmo local e horário)

Povoado Farnaval

10h: Bloco Carfarnaval

11h: Bloco Abafadinho Folia

Residencial Carmem do Prado Leite

16h: loco Castelo de Areia

Praia do Abaís (Orla)

10h: Prathiter

12h: Gardênia Mel

14h: Tarcísio e Banda Doce Sedução

16h: Bloco Amigos de Graça/ Local: Pelas ruas da Praia do Abaís

20/02 (segunda)

16h: Bloco Abaisanas/ Local: Pelas ruas da Praia do Abaís

21/02 (terça)

10h: Orquestra Zé Pereira–Frevo/ Local: Pelas ruas das Praias do Abaís e Saco

Povoado Miranguinha

12h: Gean Bacana

14h: Dose Dupla

15h: Bloco Mariposa/ Local: Alecrim

17h: Bloco Camaleão/ Local: Recanto Verde

Centro

19h: Show com a Orquestra da Lira Carlos Gomes

Desfiles das Escolas de Samba:

1-União Quilombolas de Sergipe

2-Acadêmicos do Bem Viver

3-Amantes do samba

4-Império do Samba

26/02 (domingo)

11h: Bloco Os Papudos/Local: Bairro Botequim

16h: Bloco Eu e Você Juntos pela Comunidade/ Local: Conjunto Albano Franco

Pirambu

Arrastão de Carnaval em Pirambu

18/02

16h: Bloco da Melhor Idade

13h: Art Mania e Edcity (Arrastão) e Liene Show e Farra e Barrão (Orla)

19/02

13h: Valneijos e Cid Natureza (Arrastão) e Bruninho Top 7 e Vanessa Porto (Orla)

20/02

10h: Bloco as Marisqueiras

13h: Banana Nativa e Ninha da Bahia ( Arrastão) e Banda OS3 e Xocoligth (Orla)

21/02

13h: Gang do Samba e Cid Natureza (Arrastão)

Rosário do Catete

Máscara de carnaval

18/02

12h – Banda OS3

14h: Jam a Karreta

16h: Banana Nativa (Arrastão)

19h: Silvanno Salles

19/02

12h: Inspiração do Guetto

14h: Art Mania

16h: Gang do Samba (Arrastão)

19h: Asas Morenas

20/02

12h: Jeito de Ser

14h: Vitinho Soares

16h: Cavaleiros do Forró Elétrico (Arrastão)

19h: Kaelzinho Ferraz

21/02

12h: Samba Family

14h: Swing Fatal

16h: Juninho Rodrigues

Durante os intervalos das bandas serão realizadas apresentações da Orquestra de Frevo CARNAMURC e Banda de Frevo maestro Edinho.

Itabaianinha

Maysa Reis foi uma das atrações da virada em Aracaju

18/02

Arrastão

16h: Jonnas Tentação

20h: Cris Santiago

22h: Elton Mota

00h: Bambam

02h: O Kanalha

Palco

19h: Tonny Carlos

21h: Alisson Lima

23h: Xocolight

21h: Vitinho Soares

19/02

Arrastão

18h: Reggae é Mil

20h: Leticia Soares

22h: Banda Hollywood

00h: Maysa Reis

02h: Devinho Novaes

Palco

20h: Leonnan

22h: Frevo Recordar é Viver

00h: Luan Reis

Paredão

19h:Mad Marcio

20h: Bilinho Barreto

20/02

Arrastão

17h: Unidos do Morro

18: Tchu lx

20h: Tatah Santana

22h: Jam Bahia

00h: Art Mania

02h: Banana Nativa

Palco

20h: Tonny Carlos

22h: Frevo Recordar é Viver

00h: Marcelo Lacerda

21/02

Arrastão

15h: Holli Folia

20h: GDS

22h: Banda Reflexus

00h: Ed City

02h: Quinto round

Palco

20h: Tonny Carlos

22h: Trevo Recordar é Viver

00h: Helder Nascimento

