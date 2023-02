Confira a programação de festividades do Carnaval 2023 na região de Presidente Prudente

Folia conta com shows, DJs, matinês para as crianças, blocos, concursos de fantasias e desfiles de escolas de samba entre esta sexta-feira (17) e a próxima terça-feira (21) no Oeste Paulista. Bloco Êta Nóis irá desfilar nesta sexta-feira (17), em Presidente Prudente (SP)

O Carnaval chegou e os foliões já podem se programar para aproveitar o fim de semana de folia na região de Presidente Prudente (SP).

Confira os eventos gratuitos de sexta-feira (17) até terça-feira (21) e divirta-se:

Adamantina (SP)

De sábado (18) a terça-feira (21):

Das 17h às 22h30 – Shows dos grupos Vamo Envolver, Comunidade Samba na Veia, Anima Samba e Jazz Band Los Kalangos, no Parque dos Pioneiros;

Das 22h30 à 0h30 – Trem da Folia percorrerá bares e restaurantes da cidade.

Anhumas (SP)

De sábado (18) a segunda-feira (20):

A partir das 22h – Show da banda Destaque e DJ Fabinho.

Dracena (SP)

Segunda-feira (20) e terça-feira (21):

18h30 – Cortejo de Carnaval até a Praça Arthur Pagnozzi, na Rua Virgílio Pagnozzi, 78.

Flórida Paulista (SP)

Segunda-feira (20):

21h – Apresentações de marchinhas de Carnaval, da banda Turma do Funil e de DJs na praça do Jardim Público.

Iepê (SP)

De sábado (18) a segunda-feira (20):

Das 22h às 3h – Apresentação da banda Micareja Axé Music, na Avenida Jorge Salem, em frente ao Ginásio de Esportes.

Além disso, haverá um concurso de blocos que premiará o campeão em R$ 1 mil.

O evento contará com equipes de segurança e apoio da Polícia Militar.

Marabá Paulista (SP)

De sábado (18) a segunda-feira (20):

Carnaval de rua. As atrações e o local do evento ainda não foram divulgados pela Prefeitura.

Martinópolis (SP)

Sábado (18):

21h – Apresentação da escola de samba Unidos da Vila Alegrete e show musical, no Centro.

Domingo (19)

15h – Matinê e show musical na Represa Laranja Doce.

Segunda-feira (20):

21h – Apresentação da escola de samba Unidos da Vila Alegrete e show musical, no Centro.

Terça-feira (21):

15h – Matinê e show musical na Represa Laranja Doce.

Mirante do Paranapanema (SP)

Domingo (19):

Show da banda Pura Folia e Fhernando Ganso, com início às 16h.

Terça-feira (21):

Show da banda Pura Folia e Junior Alcantara, com início às 15h.

O evento contará com premiações dos foliões mais novo, mais idoso e mais animado e ainda da melhor fantasia e do melhor bloco.

A programação será realizada no Mirante Futebol Clube, localizado na Rua João Augusto de Almeida, 680.

Parapuã (SP)

Sexta-feira (17):

Das 20h30 à 0h30 – Parque de diversões e brinquedos.

Das 20h30 às 22h30 – DJ Polga.

22h30 – Banda Brasil 2000.

Sábado (18):

Das 20h30 à 0h30 – Parque de diversões e brinquedos.

Das 21h às 23h – DJ Polga.

23h – Banda Brasil 2000.

Domingo (19):

Das 15h às 18h – Matinê Brasil.

Das 20h à 0h – Parque de diversões e brinquedos.

Das 20h às 22h – DJ Polga.

22h – Banda Brasil 2000.

Segunda-feira (20):

Das 20h30 à 0h30 – Parque de diversões e brinquedos.

Das 20h30 às 22h30 – DJ Polga.

22h30 – Banda Brasil 2000.

Terça-feira (21):

Das 15h às 18h – Matinê Brasil 2000.

As atrações serão realizadas no recinto de eventos da cidade.

Panorama (SP)

Sábado (18):

Shows da Banda Santa Lolla, Supra Rock e DJ Revolux.

Domingo (19):

Matinê com a Banda Santa Lolla e Roboledfest.

Show de DJ Revolux.

Segunda-feira (20):

Shows da Banda Santa Lolla, Luan Castelan e DJ Revolux.

O evento será realizado na Praça do Povo, localizada na Avenida Prestes Maia, 880, no Centro.

Paulicéia (SP)

A cidade contará com o Carnacross 2023. O evento será no Balneário Municipal e terá diversas atrações envolvendo os motociclistas. Confira:

Sábado (18):

Das 14h às 18h – Treino.

Domingo (19):

Das 8h às 11h – Treino.

Das 11h às 18h – Prova.

Show de freestyle com Jacaré du Brejo;

Presença do Insanos MC.

Segunda-feira (20):

Das 14h às 18h – Treino.

Terça-feira (21):

Das 8h às 11h – Treino.

Das 11h às 18h – Prova.

Show de freestyle com Jacaré du Brejo.

O local contará com praça de alimentação e área de camping.

Presidente Epitácio (SP)

Sábado (18):

22h – Desfile das escolas de samba Vila Maria, Unidos da Ribeira e Doce Mar, na Orla Fluvial.

Domingo (19):

15h – Matinê com banda musical no Parque Municipal O Figueiral.

Segunda-feira (20):

15h – Matinê com banda musical no Parque Municipal o Figueiral.

22h – Desfile das escolas de samba Vila Maria, Unidos da Ribeira e Doce Mar, na Orla Fluvial.

Terça-feira (21)

15h – Matinê com banda musical no Parque Municipal O Figueiral.

Carnaval vai ter folia no Parque do Povo, em Presidente Prudente (SP)

Rodolfo Viana/Secom

Presidente Prudente (SP)

Sábado (18) e domingo (19):

Das 16h às 20h – Apresentações no Parque do Povo, próximo à Avenida da Saudade.

A Federação das Entidades Assistenciais de Presidente Prudente (Feapp) disponibilizará uma praça de alimentação com dez food trucks no local.

Sábado (18):

19h – Apresentações de grupos de dança, bateria e show na Praça da Juventude Lucas Nalini Paschoalin, na Cohab. A entrada é um um quilo de alimento, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade.

Cidade da Criança

O Parque Ecológico da Cidade da Criança Agripino de Oliveira Lima Filho abrirá normalmente no fim de semana e na terça-feira (21) de Carnaval, das 10h às 17h. Confira as atrações disponíveis:

Sábado (18):

Das 10h às 12h e das 13h às 16h – Retorno dos pedalinhos com reservas de horário pelo telefone (18) 3902-9333.

Domingo (19):

Das 9h às 16h – Pesca.

Das 13h às 16h – Brinquedos elétricos.

Terça-feira (21):

Das 13h30 às 16h – Brinquedos elétricos.

Bloco ÊtaNóis!

Confira a programação completa da 15ª edição do desfile do bloco ÊtaNóis! em Presidente Prudente:

Sexta-feira (17):

19h30 – Concentração.

20h – Apresentação da bateria da Escola de Samba Unidos de Vila Alegrete, de Martinópolis.

21h – Concurso de Fantasia.

22h – Arrasto ÊtaNóis.

0h – Encerramento da festa.

O bloco surgiu como uma brincadeira de amigos e é formado por pessoas de todas as idades, onde famílias inteiras participam do desfile.

Os cortejos dispõem de um mini trio elétrico, uma banda com guitarra, bateria, percussão e vocal para os foliões.

Em 2023, além das tradicionais marchinhas de Carnaval e músicas próprias, a banda do ÊtaNóis tocará frevo, baião, samba enredo e músicas de Raul Seixas.

O trajeto sairá do Galpão da Lua, localizado na Rua Júlio Tiezzi, 130, no Centro. Em seguida, percorrerá pela Rua Doutor Gurgel e subirá pela Rua Joaquim Nabuco até a Praça Nove de Julho.

Na praça, o grupo fará uma tradicional roda de ciranda em torno da fonte. Logo em seguida, o bloco retornará pelas avenidas Coronel Marcondes e Washington Luiz até o Galpão da Lua.

Além do desfile, o bloco ÊtaNóis! promoverá um concurso de fantasias com premiação para o público infantil e adulto.

Sesc Thermas

Sábado (18):

Das 15h às 16h – Disco é brinquedo – DJ Carlu.

16h – Axé Dona Encrenca.

Domingo (19)

Das 15h às 16h – Disco é brinquedo – DJ Carlu.

16h – Forró pra Criançada com Bando de Régia.

Segunda-feira (20)

Das 15h às 16h – Disco é brinquedo – DJ Carlu.

16h – Roberto Seresteiro – Baile “E as marchinhas voltaram!”.

Terça-feira (21)

Das 15h às 16h – Disco é brinquedo – DJ Carlu.

16h – Bateria Brasiliando.

Rancharia (SP)

Confira a programação dos desfiles de blocos de Carnaval no Balneário Municipal:

Sábado (18):

18h30 – Bloco D’zabeia.

Domingo (19):

16h – Bloco Balacobaco.

Segunda-feira (20):

18h30 – Bloco do Mestre.

Regente Feijó (SP)

De sábado (18) a terça-feira (21):

21h30 – Shows da banda Ravenna e DJ Nanser.

Sábado (18 ) e terça-feira (21):

15h – Matinê com brinquedos, pintura facial e outras atividades.

A programação contará com premiações para o bloco mais animado (noite) e fantasias mais original e criativa masculina e feminina (matinê).

O evento será realizado na Casa da Criança, na Rua São Paulo, 723 , no Sumaré.

Rosana (SP)

Sábado (18):

20h – Grupo Pegada LP e Rafael Scan.

Domingo (19):

20h – Grupo Sempre Tem e DJ Rodolfo Bruschi.

Segunda-feira (20):

20h – Banda Thimbahia.

16h – Matinê com os DJs Rodolfo Bruschi e André Cavalini.

Terça-feira (21):

16h – Matinê com os DJs Rodolfo Bruschi e André Cavalini.

O evento será realizado no Balneário Municipal e contará com praça de alimentação.

Santo Expedito (SP)

De sábado (18) a segunda-feira (20):

Shows da banda Mamão com Mel, Lorena Cristine e som automotivo, no Parque do Povo.

Taciba (SP)

Sábado (18):

21h30 – Shows da banda Caso a Parte e DJ Higor Monteiro.

Domingo (19):

15h – Matinê para as crianças.

21h30 – Shows de Thainara e Tatiane e DJ André Baladas.

Segunda-feira (20):

21h30 – Shows de André Félix e DJ Fuego.

O evento será realizado na Avenida Moisés Calixto. Haverá premiação em dinheiro para os cinco maiores blocos.

Tupi Paulista (SP)

Domingo (19):

18h – Apresentação de trio elétrico com 35 percussionistas e banda. Os foliões vão sair da Avenida Nove de Julho, 335, no Centro, com destino à Praça Central.

Haverá premiação para bloco, fantasia e folião.

Mata