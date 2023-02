Confira a programação do carnaval em Pirangi e Pium

Festividades começam nesta sexta-feira (17) em Parnamirim, em uma dos carnavais mais tradicionais do estado. Cantor Felipe Amorim.

Reprodução/Instagram/felipeamorimofc

O carnaval começa nesta sexta-feira (17) no município de Parnamirim, na Grande Natal. A cidade conta com uma das festas carnavalescas mais tradicionais do Rio Grande do Norte.

Os polos de Parnamirim serão em Pirangi e em Pium.

Confira a programação completa abaixo:

Trio elétrico

Sexta-feira (17)

21h – Pedro Luccas

0h30 – Felipe Amorim

Sábado (18)

20h – Serginho Pimenta

0h – Luan Estilizado

Domingo (19)

20h – Priscila Braw

0h – Michelle Andrade

Segunda-feira (20)

19h – Aduílio Mendes

0h – Banda Pretta

Terça-feira (21)

20h – Henry Freitas

23h – Guilherme Ferri

Pranchão – Saída da Praça em Pirangi

Sábado (18)

18h – Suellen Pimentel

23h – Banda Detroit

Domingo (19)

18h – Som e Balanço

23h – Priscila Freire

Segunda-feira (20)

18h – Circuito Musical

23h – Robson Paiva

Terça-feira (21)

18h – Ju Santos

23h – Júnior Bahya

Palco – Pirangi

Sexta-feira (17)

18h – Tocaxé

22h – Soanata

Sábado (18)

18h – Samara Alves

21h – Orquestra Greiosa

0h (meia noite) – Gêgê Bismark

Domingo (19)

18h – Litto Lins

21h – Mesa12

0h – meia noite – Frevo Xico

Segunda-feira (20)

15h – Jaína Elnen e o Bloco das Virgens

18h- Pagode do Coxa

21h – Deusa do Forró

0h – Meia noite – Giullian Monte

Terça-feira (21)

18h – Corcel 2

21h – Marcelo Miranda

0h – (meia noite) – Nara Costa

Palco Pium – Rua Alrora

Sexta-feira (17)

23h – Gabriel Ciríaco

2h – Batukedó

Sábado (18)

20h – Diogo das Virgens

23h- Heitor Dias

Domingo (19)

20h – Dani Cruz

23h – Traz a Massa – Papel

Segunda-feira (20)

20h – Kanelinha CPI do Forró

23h – Gisele Alves

Terça-feira (21)

20h – Orquestra Papão

23h – Caso Sério

Vídeos mais assistidos do g1 RN

Ufficio Stampa