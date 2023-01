Confira as opções de lazer neste fim de semana em Sergipe.

O g1 listou alguns eventos que acontecem na capital e no interior. Eventos musicais e culturais acontecem neste fim de semana em Sergipe. O g1 Sergipe listou algumas atividades. Confira:

Iate Clube de Aracaju

Tatau, ex-Araketu

Divulgação

O Iate Clube de Aracaju realiza neste sábado (28), a 4ª edição do Bloco por Amor ao Iate e apresenta Tatau (ex-vocalista do grupo Araketu) como atração principal.

Este ano o bloco começou a partir de meio dia e meio com uma roda de samba no salão do Iate com o grupo É Diferente. A partir das 16h, Tatau comanda o trio pela Avenida Beira Mar trazendo sucessos autorais e da banda.

O percurso sai da frente do clube e segue até o trevo próximo ao acesso ao Bairro Coroa do Meio e retorna ao iate. Após chegada, haverá show de Maysa Reis no salão nobre do Iate.

Gararu

Taty Girl interrompe show para impedir agressão contra mulher no São João 2022 de Campina Grande

Prefeitura de Campina Grande

O município de Gararu está comemorando a Festa de Bom Jesus dos Aflitos. Além de uma programação religiosa, tem shows com Heytor, Pablo, Zé vieira e Taty Gril. Os shows começam a partir das 22h na orla da cidade.

Samba

João Ventura

Alfredo Matos

Neste sábado tem também o Samba da Gente, no Museu da Gente Sergipana. O grupo Seu Samba e o cantor João Ventura animam o público, a partir das 17H30. Os ingressos serão vendidos na entrada do evento e custam R$ 30.

Pluft, O Fantasminha

‘Pluft, o Fantasminha’

Reprodução

Neste domingo (29), tem o espetáculo Pluft, O Fantasminha no Teatro Atheneu. O espetáculo é baseado no livro da escritora mineira, Maria Clara Machado. A história é baseada em uma divertida família de fantasmas que moram no sótão de uma casa. A apresentação começa às 17h. Os ingressos estão sendo vendidos no Sympla e custam R$ 40.

Jau

Festival do Parque leva programação gratuita ao Parque da Cidade, com os shows de Bailinho de Quinta e Jau, Feira da Cidade e atrações para as crianças

Divulgação

Também neste domingo (29), o cantor baiano Jau, se apresenta no Oceanário de Aracaju. No repertório estão clássicos do axé e muitas músicas autorais do cantor.

Os ingressos estão sendo vendidos no site Guichê Web e custam R$ de R$ 130 a R$ 240. A festa começa às 16h.

Vito Califano