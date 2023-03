Confira as principais tendências sustentáveis para o futuro

Energia solar é a grande aposta, com um crescimento de mais de 500 vezes nos últimos 20 anos Muito se fala em sustentabilidade, mas, o que se espera para o futuro quando pensamos em comportamento? A Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP27, realizada em Sharm el-Sheikh no Egito no último ano, reflete nas tendências de sustentabilidade que têm ganhado cada vez mais espaço no meio econômico e social.

A crescente das práticas de sustentabilidade tem forte influência do aquecimento da temperatura global, responsável por um aumento de pelo menos 1,1º Celsius desde 1880 segundo estudos da NASA.

Mas, o que se entende por sustentabilidade?

O termo “sustentabilidade” engloba ações de níveis individual e coletivo, sendo praticadas em âmbitos empresariais, governamentais e individuais. Pensando em incluir o tema em empresas de forma tão importante quanto lucro, o sociólogo John Elkington cunhou na década de 1990 o termo sustentabilidade e o dividiu em três pilares:

Econômico: investimento em novas tecnologias e gestão financeira saudável;

Social: ética, valorização de trabalhadores e ações de auxílio à comunidade ao seu redor;

Ambiental: compensação de carbono, hábitos de consumo consciente e uso de energias renováveis.

Com o crescente apelo do termo, já é possível observar as mudanças no comportamento não só das práticas empresariais, mas também dos consumidores, que passam a optar por produtos mais sustentáveis. Entre as principais tendências neste cenário, podemos destacar a transição para fontes de energia renovável -com eficiência energética-, agricultura sustentável, gerenciamento de resíduos e uso de materiais de fonte sustentável.

Energias renováveis no cenário da sustentabilidade

No último ano, o destaque em sustentabilidade no Brasil foi a energia solar. Dados da International Energy Agency (IEA) mostram que a energia solar possui uma previsão de chegada de até 30% da matriz energética em todo o mundo, colocando também o Brasil na lista dos 20 países líderes na capacidade instalada. Além disso, segundo levantamento da International Solar Energy Society (ISES), a energia eólica também vem sendo instalada em uma grande velocidade.

> Como calcular o número de painéis solares para sua casa ou empresa?

Os dados apontam que as energias solar e eólica somadas registraram um crescimento anual médio de 2,7% entre 2011 e 2021, três vezes maior do que a soma das demais fontes de energia em comparação ao mesmo período. Só no Brasil, a energia solar fotovoltaica bateu em 2022 a marca de 24 gigawatts de potência instalados. Segundo os dados, divulgados pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR) em janeiro deste ano, a compensação evitou a emissão de mais de 33,4 milhões de toneladas de CO2 através do uso da energia solar no país.

Energia Solar é a grande aposta para a sustentabilidade do futuro

Segundo dados da International Solar Energy Society (ISES), a capacidade de energia solar instalada em todo o mundo aumentou mais de 500 vezes nos últimos 20 anos. O relatório da ISES ainda aponta que, hoje, a energia solar já conta com uma base maior do que qualquer outra fonte de geração energética, podendo gerar mais de 60% da energia do futuro em todo o mundo.

No cenário econômico brasileiro, um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) junto ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) mostra que 14% dos pequenos empreendimentos já se beneficiam com a economia da geração da própria energia através da solar fotovoltaica.

> O que é emprego verde e qual o impacto para um futuro mais sustentável do mercado

E os benefícios da energia solar para o setor de serviços no Brasil vão além da economia na conta de energia já que, segundo dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR) o setor gerou mais de 720 mil empregos desde 2012 no país.

É hora de investir em energia solar

É possível colaborar com um futuro sustentável e ainda economizar até 95% na conta de luz com a energia. Com uma expansão de até 42% prevista pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR), a energia solar fotovoltaica é a saída para quem busca rentabilidade e sustentabilidade.

> É o fim da energia vinda de combustíveis fósseis?

Referência na instalação segura e rentável, a Topsun possui ampla experiência de mercado e oferece soluções para todos os tipos de empreendimentos. A instalação do sistema solar fotovoltaico com a Topsun conta com tecnologia Weg com até 25 anos de garantia. A empresa possui uma equipe de engenharia e instalação especializada, com a experiência de mais de 5000 projetos entregues, assim como pós-venda com foco no sucesso do cliente e as melhores condições do mercado, como parcelamento em até 72 vezes, sem entrada.

Para saber mais detalhes e simular o valor do investimento para seu imóvel acesse o site da Topsun.

Leia também

Saiba como economizar com a conta de luz neste verão

Piscina aquecida inclusive em dias mais frios e com baixo custo? Saiba como

Marca histórica: Brasil ultrapassa 22 GW de energia solar em 2022

Vittorio Ferla