Confira as vagas de emprego disponíveis em Petrolina, Salgueiro e Araripina nesta sexta-feira (17)

As vagas são disponibilizadas diariamente pela Agência do Trabalho de Pernambuco. Carteira de Trabalho

A Agência de Trabalho de Pernambuco divulgou as vagas de emprego disponibilizadas paras o municípios de Petrolina, Salgueiro e Araripina, no Sertão, nesta sexta-feira (17). As oportunidades são atualizadas diariamente pelo g1 Petrolina.

Os interessados nas oportunidades podem entrar em contato com a Seteq através da internet. O atendimento na agência de Salgueiro é feito a partir de um agendamento prévio, feito tanto pelo site da secretaria, quanto pelo Portal Cidadão. Em Petrolina e Araripina basta ir até a Agência de Trabalho.

Petrolina

Contato: (87) 3866 – 6540

Vagas disponíveis

Salgueiro

Contato: (87) 3871 – 8467

Vagas disponíveis

Araripina

Contato: (87) 3873 – 8381

Vagas disponíveis

