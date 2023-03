Confira as vagas de emprego do shopping de Mogi nesta terça-feira

Oportunidades são para as áreas de vendas, atendimento e operação de caixa em lojas e no segmento de alimentação. Há vagas para pessoas com ou sem experiência e acima dos 18 anos. Mogi Shopping reúne 10 vagas de emprego nesta terça-feira

O shopping de Mogi das Cruzes inicia a semana com 10 oportunidades de trabalho para pessoas com ou sem experiência. São oito vagas entre vendas, atendimento e operação de caixa em lojas e duas no segmento de alimentação.

Para ter informações detalhadas sobre as vagas disponíveis nesta terça-feira (27), o interessado deve acessar o site do shopping de Mogi ou o aplicativo do estabelecimento. Outros detalhes podem ser consultados por meio do telefone 4798-8800.

O Mogi Shopping fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, com horário de funcionamento das 10h às 22h e domingos e feriados das 14h às 20h.

Vagas disponíveis em Mogi das Cruzes

