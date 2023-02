Confira caderno de propostas da primeira temporada do projeto ‘Amazônia Que Eu Quero’

Caderno é composto por cinquenta propostas criadas por especialistas de toda região para os temas: infraestrutura, energia limpa, modelo econômico da Amazônia, empreendimento e florestas. Amazônia Que Eu Quero 2023

A Fundação Rede Amazônica (FRAM), criadora do projeto “Amazônia Que Eu Quero” lançou o caderno da temporada “Caminhos para a democracia” composto por cinquenta propostas criadas por especialistas de toda região para os temas: infraestrutura, energia limpa, modelo econômico da Amazônia, empreendimento e florestas.

O material está sendo entregue a deputados, senadores e governadores dos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Roraima, Rondônia e Pará, além do Presidente da República em Brasília.

Sobre o projeto Amazônia Que Eu Quero

Dia 01 de setembro de 2021 o Grupo Rede Amazônica celebrou seus 49 anos de existência. Em comemoração a esta data, a Fundação Rede Amazônica, braço institucional do Grupo, consolidou o apoio dos veículos de comunicação e plataformas do GRAM na realização do projeto Amazônia Que Eu Quero.

O projeto tem como premissa a discussão de assuntos fundamentais para a realidade amazônica e que têm sido deixados em segundo plano por décadas, ao mesmo tempo que propõe ampliar a capacidade de análise da população da região norte ao levantar informações da gestão pública e apontar caminhos a partir da discussão entre especialistas e a sociedade civil, despertando o senso crítico e o voto consciente dos Amazônidas.

A primeira temporada – “Caminhos Para a Democracia” 2021/2022 – realizou fóruns de debates e ações presenciais para discussão e engajamento da população nos 5 estados da Amazônia. Foram debatidos temas como Infraestrutura, Modelo Econômico da Amazônia, Energia Limpa, Empreendedorismo e Florestas.

A partir dos fóruns, câmaras de debates entre especialistas foram criadas com objetivo de criar propostas para a resolução dos problemas apresentados para cada estado da região norte. Ao fim da temporada, 50 propostas foram criadas e compuseram um caderno que será entregue a deputados, senadores e governadores dos estados da região além do presidente da república em Brasília.

