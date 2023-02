Confira como será o atendimento das unidades do ‘Bom Prato’ do Alto Tietê neste carnaval

Cronograma de funcionamento das unidades da região é alterado durante o carnaval. Bom prato de Mogi das Cruzes é uma das unidades que sofreram alteração no funcionamento

Ralph Siqueira/TV Diário

A Secretaria de Desenvolvimento Social informou que, devido ao feriado de Carnaval, na terça-feira (21) todas as cinco unidades fixas e duas móveis do ‘Programa Bom Prato’ instaladas no Alto Tietê não funcionarão. Neste dia, todos os restaurantes da região passarão por manutenção.

No entanto, na segunda-feira (20) e na Quarta-feira de Cinzas (22), as unidades de restaurantes populares irão funcionar normalmente.

Confira os endereços de cada uma das fixas e móveis do Bom Prato que estarão fechadas na terça-feira:

Mogi das Cruzes: Rua Professor Flaviano de Melo, 333, no Centro;

Mogi das Cruzes: AMAC – Associação Mogiana de Ações para Cidadania, Rua Joaquim de Mello Freire Junior, 1550 – Vila Oliveira;

Jundiapeba: Esquina da Avenida José de Souza Branco com a Rua Dr. Francisco Soares;

Ferraz de Vasconcelos: Avenida Lourenço Paganucci, 155, na Vila Ana Maria;

Ferraz de Vasconcelos: Projeto Povo da Periferia Rua Roberto Cavazana, 14 – Parque São Francisco;

Itaquaquecetuba: Rua Padre Anchieta, 78, no Centro;

Suzano: Rua Major Pinheiro Fróes, 148, na Vila Maria de Maggi;

Assista a mais notícias sobre o Alto Tietê

Ufficio Stampa