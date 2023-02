confira-fotos-do-primeiro-dia-de-desfile-em-santos

Primeira noite de desfiles, que aconteceu na sexta-feira (10), trouxe oito escolas do Grupo Especial e de Acesso para a passarela. Veja fotos. Grupo Especial

Brasil

Comissão de frente da escola de samba Brasil, a primeira do Grupo Especial, contou com o personagem Zé Carioca

Alexsander Ferraz/A Tribuna Jornal

A escola de samba Brasil apostou nos antigos carnavais e trouxe para a avenida integrantes fantasiados de palhaço

Alexsander Ferraz/A Tribuna Jornal

Casal de mestre sala e porta-bandeira da escola de samba Brasil, do Grupo Especial

Alexsander Ferraz/A Tribuna Jornal

Comissão de frente da escola de samba Brasil

Alexsander Ferraz/A Tribuna Jornal

Casal de mestre sala e porta-bandeira da escola de samba Brasil apostou em cores quentes para compor luxo da avenida

Alexsander Ferraz/A Tribuna Jornal

Amazonense

Comissão de frente da escola Amazonense homenageou o futebol na avenida

Alexsander Ferraz/A Tribuna Jornal

Casal de mestre sala e porta-bandeira da escola de samba Amazonense desfilou com diferentes tons de verde trazendo a tradição das próprias cores

Alexsander Ferraz/A Tribuna Jornal

Escola de samba Amazonense prestou homenagem à cantora Elis Regina na avenida

Alexsander Ferraz/A Tribuna Jornal

Ala das baianas da escola Amazonense, do Grupo Especial

Daniela Rucio/g1

Bateria da escola de samba Amazonense, do Grupo Especial

Alexsander Ferraz/A Tribuna Jornal

Amazonense apostou nos destaques dos carros alegóricos para mostrar a homenagem à escola

Alexsander Ferraz/A Tribuna Jornal

X9

Casal de mestre sala e porta-bandeira da X9 desfilou nas cores azul, preto e dourado

Alexsander Ferraz/A Tribuna Jornal

Escola de Samba X9 homenageou São Jorge, o santo Guerreiro

Alexsander Ferraz/A Tribuna Jornal

Enredo da Escola de Samba X9 trouxe personagens com alusão à morte

Alexsander Ferraz/A Tribuna Jornal

Bateria da escola de samba X9, do Grupo Especial

Daniela Rucio/g1

Bateria da escola de samba X9, do Grupo Especial

Alexsander Ferraz/A Tribuna Jornal

Mãos Entrelaçadas

Escola de samba Mãos Entrelaçadas faz tributo à religião na avenida

Alexsander Ferraz/A Tribuna Jornal

Ala com componentes da escola de samba Mãos Entrelaçadas nas cores verde e amarela, representando o Brasil

Daniela Rucio/g1

Roupas de casal mestre sala e porta-bandeira da Mãos Entrelaçadas esbanjou amarelo, brilhos e penas

Alexsander Ferraz/A Tribuna Jornal

Ala das baianas da Mãos Entrelaçadas desfilou em azul, branco e dourado

Alexsander Ferraz/A Tribuna Jornal

Casal de mestre sala e porta-bandeira da Mãos Entrelaçadas divide as cores vermelho e azul

Alexsander Ferraz/A Tribuna Jornal

Grupo de Acesso

Unidos da Zona Noroeste

Bateria da escola de samba Unidos da Zona Noroeste, do Grupo de Acesso

Alexsander Ferraz/A Tribuna Jornal

Bandeirantes

Casal de mestre-sala e porta bandeira da escola Bandeirantes do Saboó, do Grupo de Acesso

Daniela Rucio/g1

Vila Mathias

Carro abre-alas da escola Vila Mathias, do Grupo de Acesso

Daniela Rucio/g1

VÍDEOS: g1 em 1 Minuto Santos

Vittorio Ferla