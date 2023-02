confira-fotos-do-segundo-dia-de-desfile-em-santos

Segunda noite de desfiles, que começou no sábado (11) e invadiu o domingo (12), contou com a apresentação de oito agremiações. Grupo Especial

Sangue Jovem

Carro abre alas da escola Sangue Jovem representou a devoção católica

Daniela Rucio/g1 Santos

Agremiação trouxe integrantes vestidas em homenagem ao Orixá Iansã na ala das baianas

Daniela Rucio/g1 Santos

Cerca de 50 integrantes passaram pela avenida vestidos em homenagem ao bairro do limão, na capital paulista

Daniela Rucio/g1 Santos

Componentes das escola Sangue Jovem representaram o amor entre os amigos

Daniela Rucio/g1 Santos

Com lâmpadas na cabeça, a ala do empreendedorismo trouxe os tons roxo e amarelo para a avenida

Daniela Rucio/g1 Santos

Unidos dos Morros

O carro abre alas da Unidos dos Morros foi uma releitura das colônias portuguesas de Santos

Daniela Rucio/g1 Santos

Foliões relembraram dos estudos, das aulas de matemática de Armênio Mendes

Daniela Rucio/g1 Santos

A imagem de Nossa Senhora da Aparecida trouxe um pouco da devoção e da fé de Armênio Mendes

Daniela Rucio/g1 Santos

A ala das baianas simbolizaram a cidade de Santos, que acolheu Armênio Mendes

Daniela Rucio

O último carro da escola simbolizou as construções e empreendimentos feitos por Armênio Mendes

Daniela Rucio

Real Mocidade

Carro abre alas da Real Mocidade quis mostrar a chegada dos imigrantes ao Porto de Santos

Daniela Rucio

A ala das baianas, em tons de verde, ressaltou as raízes indígenas

Daniela Rucio/g1 Santos

Com desenhos de caveiras na fantasia a escola lembrou da chegada de doenças pelo Porto de Santos

Daniela Rucio/g1 Santos

A exportação de café ganhou movimento com integrantes vestidos de roupas que imitavam sacas.

Daniela Rucio/g1 Santos

O último carro da escola homenageou Iemanjá

Daniela Rucio/g1 Santos

Mocidade Independente

O carro abre alas representou o nordeste, cidade onde Chico Anysio nasceu

Daniela Rucio/g1 Santos

Pensando na benção ao teatro e seus praticantes, a escola trouxe a ala das baianas nos tons rosa e azul

Daniela Rucio

A bateria veio representando o personagem coalhada, personagem que Chico interpretava

Daniela Rucio

Carro destaque da escola que representou o professor Raimundo

Daniela Rucio/g1 santos

Nos tons de laranja e azul, a agremiação levou para a avenida a escolinha do professor Raimundo

Daniela Rucio/g1 santos

União Imperial

Com o tema nordeste, o carro abre alas representou as quermesses, com arraial e fogueira

Daniela Rucio/g1 santos

Os forrozeiros nordestinos foram representados por personagens em fotos no carro destaque da escola

Daniela Rucio/g1 santos

O tradicional bloco de carnaval, o Galo da Madrugada, foi reverenciado pela escola

Daniela Rucio/g1 santos

Os filhos de Gandhi vestiram azul e branco em menção aos estivadores portuários de Salvador

Daniela Rucio/g1 santos

Carro o Axé da Bahia trouxe como destaque as dançarinas Sheila Mello e Sheila Carvalho

Daniela Rucio

Grupo de Acesso

Padre Paulo

Bateria com mais de 50 ritmistas representando a escola de samba Padre Paulo

Daniela Rucio/g1 santos

Império da Vila

Integrantes representando entidades religiosas que fazem parte do enredo da escola

Daniela Rucio/g1 santos

Imperatriz Alvinegra

Dançarinos nos tons branco e preto representando o ritmo fitdance

Daniela Rucio/g1 santos

