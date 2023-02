Confira o horário de funcionamento do comércio em Natal durante o Carnaval 2023

Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal divulgou como vão funcionar comércio de rua, shoppings, supermercados e bancos durante esse período. Rua no centro de Natal (RN), Cidade Alta, comércio, calçada, movimentação

O comércio de rua, os shoppings, supermercados e bancos em Natal vão ter mudanças nos horários de funcionamento durante o Carnaval 2023, que começa no dia 18 de fevereiro e acaba na quarta-feira de Cinzas, dia 22.

O funcionamento foi divulgado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal (CDL Natal). Veja todo o horário de funcionamento mais abaixo.

Os estabelecimentos abrem em horário normal no sábado de carnaval (18), mas na segunda-feira (20) o comércio de rua e supermercados fecham, e alguns shoppings terão abertura facultativa, pois é comemorado o dia do comerciário.

Na segunda e terça-feira de carnaval o comércio de rua estará fechado, retornando as atividades na quarta-feira (22/02) a partir das 08h. Alguns estabelecimentos abrem mais tarde, por volta das 12h. Já os shoppings terão abertura na quarta-feira a partir das 11h.

Confira os horários

Comércio de rua

Centro da Cidade

Sábado 18/02 – Funciona em horário normal das 08 às 18h.

Domingo 19/02 – Fechado

Segunda-feira 20/02 – Fechado

Terça-feira 21/02 – Fechado.

Quarta-feira 22/02 – Funcionamento a partir de 12h.

Alecrim

Sábado 18/02 – Funciona em horário normal das 8h às 17h.

Domingo 19/02 – Fechado

Segunda-feira 20/02 – Fechado

Terça-feira 21/02 – Fechado.

Quarta-feira 22/02 – Funcionamento normal. Algumas empresas funcionam a partir das 8h e outras a partir de 12h.

Zona Norte

Sábado, 18/02 – das 08h às 17h;

Domingo, 19/02 – das 09h às 15h;

Segunda-feira, 20/02 – Fechados, abre apenas serviços essenciais.

Terça-feira, 21/02 – das 14h às 20h (facultativo)

Quarta-feira, 22/02 – 08h abre estabelecimentos de serviços essenciais, e demais lojas a partir das 12hs.

Shoppings

Partage Norte Shopping Natal

Sábado 18/02 – Funcionará normalmente das 10h às 22h;

Domingo 19/02 – Alimentação e lazer aberto das 11h às 22h; demais lojas, a partir das 15h às 21h; Carrefour – 07 às 21h;

Segunda-feira 20/02 – Dia do Comerciário – Alimentação e lazer aberto das 11h às 22h; demais lojas, facultativo das 15h às 21h; Carrefour – Fechado.

Terça-feira 21/02 – Alimentação e lazer aberto das 10h às 22h; demais lojas, a partir das 10h às 22h; Carrefour – aberto das 7h às 22h;

Quarta-feira 22/02 – Funcionamento obrigatório: Alimentação e lazer aberto das 10h às 22h; demais lojas, a partir das 10h às 22h; Carrefour – aberto das 7h às 22h.

Shopping Cidade Jardim

Sábado, 18/02 – das 09h às 21h;

Domingo, 19/02 – das 14h às 20h;

Segunda-feira, 20/02 – das 14h às 20h; (facultativo);

Terça-feira, 21/02 – das 14h às 20h (facultativo);

Quarta-feira, 22/02 – das 11h às 21h.

Midway Mall

Sábado 18/02 – Funcionará normalmente das 10h às 22h;

Domingo 19/02 – Alimentação e lazer aberto das 11h às 22h; cemais lojas, a partir das 12h às 21h;

Segunda-feira 20/02 – Dia do Comerciário – funcionará em regime facultativo: Alimentação e lazer aberto das 11h às 22h; demais lojas, a partir das 12h às 21h;

Terça-feira 21/03 – funcionará em regime facultativo: Alimentação e lazer aberto das 11h às 22h; demais lojas, a partir das 12h às 21h;

Quarta-feira de Cinzas – 22/02 – Aberto a praça de alimentação e lazer das 11h às 22h; semais lojas das 12h às 22h;

*Cinemark aberto conforme programação no site

Natal Shopping

Sábado 18/02 – Alimentação, quiosque de alimentação e lazer: 10h às 22h; Âncoras e Mega Lojas: 10h às 22h; Demais lojas/quiosques: 10h às 22h; Academia Bodytech: 09h às 13h;

Domingo 19/02 – Alimentação e lazer: 11h às 21h; Quiosque de alimentação: 13h às 21h; Âncoras e Mega Lojas: 13h às 21h; Demais lojas/quiosques: 15h às 21h; Academia Bodytech: 09h às 13h;

Segunda-feira 20/02 – Alimentação e lazer: Facultativo das 11h às 21h Quiosque de alimentação: Facultativo das 13h às 21h; Âncoras e Mega Lojas: Fechado; Demais lojas/quiosques: Fechado; Academia Bodytech: 09h às 13h;

Terça-feira 21/02 – Alimentação e lazer: 11h às 21h; Quiosque de alimentação: 13h às 21h; Âncoras e Mega Lojas: 13h às 21h; Demais lojas/quiosques: 15h às 21h; Academia Bodytech: 09h às 13h;

Quarta-feira 22/02 – Alimentação, Quiosque de alimentação e lazer: 11h às 22h; Âncoras e Mega Lojas: 11h às 22h; Demais lojas/quiosques: 11h às 22h; Academia Bodytech: 12h às 22h;

*Fechamento facultativo das 20h às 21h, desde que cumpra a quantidade de horas corridas

**Cinema aberto conforme programação

Shopping 10

Sábado 18/02 – 8h às 17h

Domingo 19/02 – fechado

Segunda 20/02 – fechado

Terça 11/03 – fechado

Quarta 22/02 – 12h às 18h

Via Direta

Sábado – 18/02 – Normal – 09h às 21h

Domingo – 19/02 – Totalmente Fechado

Segunda-feira – 20/02 – Totalmente Fechado

Terça-feira – 21/02 – Totalmente Fechado

Quarta-feira – 22/02 – 12h às 21h

Praia Shopping

Sábado 18/02 – Praça de Alimentação a partir das 11h e demais lojas das 10h às 22h.

Domingo 19/02 – Praça de Alimentação a partir das 11h e demais lojas, das 15h às 21h

Segunda-feira 20/02 – Praça de Alimentação das 11h às 21h e demais lojas FECHADO*

Terça-feira 21/02 – Praça de Alimentação das 11h, e demais lojas, facultativo das 15 às 21hs.

Quarta-feira 22/02 – Praça de Alimentação a partir das 11h e demais lojas das 12h às 22h

Para os cinemas, deve ser consultada a programação no site http://www.moviecom.com.br

Supermercados

Fechados no dia 20/02

Funcionamento Normal nos dias 18,19, 21 e 22

Bancos

Fechados, retomam atividades na quarta-feira, 22/02, a partir das 12h.

