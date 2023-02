confira-o-que-abre-e-fecha-durante-o- carnaval-em-presidente-prudente

Durante o ponto facultativo, não haverá expediente nas repartições municipais. O atendimento será retomado na quarta-feira (22), a partir das 12h. Veja o horário de funcionamento do comércio e da saúde neste Carnaval em Presidente Prudente (SP)

Em razão do decreto municipal 33.679/2022, que declara ponto facultativo nos dias 20 de fevereiro e 21 de março, por conta do Carnaval, não haverá expediente nas repartições municipais de Presidente Prudente (SP).

O atendimento será retomado na quarta-feira (22), a partir das 12h. No entanto, alguns serviços essenciais, como limpeza pública e unidades de saúde terão funcionamento diferenciado em caráter de plantão.

Confira abaixo o que abre e fecha durante o fim de semana prolongado:

Centro Cultural Matarazzo – Abrirá para visitação neste final de semana e no ponto facultativo de Carnaval, das 16h às 22h;

Poupatempo – Estará fechado na segunda-feira e terça-feira. Funciona neste sábado normalmente, com mutirão para renovação de CNH. Reabre para atendimento presencial na quarta-feira, às 12h, devido ao Carnaval;

Bom Prato – Estará fechado apenas na terça-feira. Vale lembrar que o café da manhã será servido das 7h às 9h. O almoço, das 10h30 até às 14h, ou até esgotar as cotas diárias;

Balneário da Amizade: Segue aberto no horário normal de funcionamento, das 7h às 21h, no fim de semana e durante a semana, no Carnaval;

Cidade da Criança: Abrirá normalmente neste final de semana e na terça-feira de Carnaval, das 10h às 17h, com o retorno dos pedalinhos com reserva de horário, no sábado, brinquedos elétricos no domingo, das 13h30 às 16h, e a pesca (9h às 16h). Na terça-feira de Carnaval haverá brinquedos elétricos das 13h30 às 16h. As reservas para o Pedalinho da Cidade da Criança devem ser feitas através do WhatsApp (18) 3902-9333;

Coleta de lixo – Seguirá normalmente todos os dias de Carnaval;

Varrição – Seguirá normalmente todos os dias de Carnaval;

Comércio – Estará fechado na terça-feira de Carnaval. Abre neste sábado, das 9h às 15h e na segunda-feira e quarta-feira em horário normal, das 8h às 18h;

Feiras Livres – Seguem normalmente durante a semana e no final de semana, inclusive a Feira da Lua.

Saúde

Plantão de Vacinação – Neste sábado, das 8h às 16h, na UBS da Cohab e no Centro. As outras UBSs e ESFs estarão fechadas;

UPA do Ana Jacinta – Aberta 24 horas;

UPA Zona Norte (Jardim Guanabara) – Aberta 24 horas;

Pronto Atendimento da Cohab – Abrirá normalmente neste sábado, domingo, segunda e terça) das 19h às 7h;

Pronto Atendimento Santana – Abrirá normalmente neste sábado, domingo, segunda-feira e terça-feira. Funciona 24h (como todo final de semana);

Centro de Apoio Cohab – Haverá atendimento das 7h às 19h (sábado, domingo, segunda, terça e quarta-feira);

Farmácia Central – Estará aberta todos os dias. De sábado a terça-feira, das 7h às 19h e na quarta-feira em horário normal, das 7h às 23h;

Farmácias dos PAs Cohab e Santana – Funcionam sábado e domingo, das 7h às 19h.

