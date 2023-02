confira-o-que-abre-e-fecha-nesse-carnaval-em-campos

Repartições públicas não estão funcionando ao longo do carnaval. Já o restaurante do Povo está abrindo normalmente. Na cidade de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, a Prefeitura informou que ao longo do período de Carnaval as repartições administrativas não estarão funcionando, assim como as Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Porém, a Prefeitura explica que haverá vacinação na Unidade Pré-Hospitalar (UPH) da Saldanha Marinho, das 8h às 14h, sendo disponibilizadas vacinas contra a Covid-19, gripe, além das vacinas de rotina. As unidades de urgência e emergência também estarão abertas nos dias de Carnaval e quarta-feira de Cinzas (22).

Ainda sobre os atendimentos na área da saúde, estarão funcionando (exceto o setor administrativo) a UPH de Guarus, que abriga a Clínica da Criança, UPH de Ururaí, de Travessão, de Santo Eduardo, do Farol de São Tomé, Hospital Ferreira Machado (HFM), Hospital Geral de Guarus (HGG) e Hospital São José, assim como o Hemocentro Regional de Campos.

A Prefeitura lembra que o Hemocentro funciona todos os dias, inclusive, nos finais de semana e feriados, das 7h às 18h.

Restaurante do Povo – De acordo com a Prefeitura, também vai funcionar normalmente o Restaurante do Povo, programa que atende a população mais carente da cidade visando a segurança alimentar.

INSS e bancos

As agências bancárias estarão fechadas para o atendimento presencial nesta segunda (20) e terça-feira (21). Já na Quarta-Feira de Cinzas (22), o expediente começa às 12h.

Também não funcionam na segunda (20) e terça (21) as agências do INSS. No dia 22, as unidades não funcionarão no período da manhã, mas atenderão os serviços que estão agendados a partir das 14h.

Enel

A concessionária de energia Enel, que atende a cidade, informou que manterá equipes trabalhando normalmente no feriadão. As lojas estarão fechadas nesta segunda (20) e terça-feira (21), mas o atendimento presencial será retomado na Quarta-Feira de Cinzas (22), a partir das 12h.

Vito Califano