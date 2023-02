Confira o que abre e o que fecha durante o Carnaval no Alto Tietê

Prefeituras fecham nesta sexta e retomam o atendimento na quarta-feira (22), assim como os bancos. Feiras-livres e serviços de saúde de emergência funcionam normalmente. Mogi das Cruzes e outras cidades da região têm alteração no funcionamento do comércio e serviços com o carnaval

Durante as festividades de Carnaval, alguns serviços terão alteração no horário de funcionamento nas cidades do Alto Tietê. As prefeituras fecham nesta sexta-feira (’17) e retomam o atendimento apenas na quarta-feira (22), assim como os bancos, lotéricas, agências do INSS, Correios e unidades do Poupatempo.

Confira como será o atendimento durante a folia

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que não haverá atendimento nas agências bancárias durante o feriado de Carnaval, na segunda-feira (20) e terça-feira (21). Já na Quarta-Feira de Cinzas (22), o início do expediente será às 12h, no horário local, com encerramento previsto no horário normal de fechamento das agências.

Nas localidades em que as agências fecham normalmente antes das 15h, o início do expediente bancário será antecipado, de modo a garantir o mínimo de 3 horas de atendimento presencial ao público.

A Febraban orienta os clientes a utilizarem preferencialmente os canais digitais, como sites e aplicativo dos bancos, para a realização de transferências e pagamento de contas nos dias em que não houver expediente bancário nas agências.

Lotéricas

As lotéricas fecham na segunda-feira (20) e na terça-feira (21). Na Quarta de Cinzas, as agências abrem normalmente em seus respectivos horários.

Poupatempo

As unidades do Poupatempo da região estarão fechadas na segunda-feira e terça-feira e reabrem às 12h, de quarta-feira (22), devido ao carnaval. Porém, os serviços digitais estão mantidos durante todo o feriado prolongado.

INSS

As agências do INSS estarão fechadas na segunda-feira e terça-feira por causa do feriado de carnaval.

Já na quarta-feira as unidades de atendimento não funcionarão no período da manhã e atenderão os serviços que estão agendados a partir das 14h.

Caso precise de informações, o cidadão pode contar com o atendimento telefônico da central 135, que nos dias 18, 20 e 21 (sábado, segunda e terça-feira) estará disponível até às 18h com atendimento humano. O atendimento eletrônico seguirá disponível 24h por dia, ao longo de todo o período.

Pela central, é possível obter informações sobre benefícios e pagamentos ou conferir o horário de agendamento de atendimento presencial.

Vale lembrar que os serviços também estão disponíveis no site e aplicativo do Meu INSS.

Correios

Na sexta-feira (17), todas as unidades de atendimento dos Correios funcionarão normalmente, bem como a rotina de entregas de cartas e encomendas em todo o país. No sábado (18), o serviço de entregas será realizado e haverá expediente apenas nas agências que já atendem nesse dia.

Na segunda (20) e terça-feira (21), não haverá atendimento nas agências, em função do Carnaval. O atendimento e as entregas serão retomados na quarta-feira (22), sendo que as agências abrirão a partir das 12h.

Nos dias 20 e 21, o atendimento da Central de Atendimento dos Correios (CAC) estará disponível por meio do site dos Correios. Além disso, o atendimento automatizado segue funcionando pelos telefones: 0800 725 7282, 0800 725 0100 e 3003 0100 e pelo chat.

O atendimento com os operadores será retomado na quarta-feira (22), às 8h.

Shoppings

Itaquaquecetuba

O shopping de Itaquaquecetuba abre no sábado (18) das 10h às 22h. No domingo, o horário será das 14h às 20h, e na segunda-feira, das 10h às 22h. Já na terça, o centro de compras funciona das 14h às 20h, enquanto na quarta estará aberto das 12h às 22h.

A praça de alimentação estará funcionando todos os dias, das 11h às 22h.

Mogi das Cruzes

No shopping de Mogi das Cruzes, as lojas e quiosques abrem normalmente, das 10h às 22h no sábado (18) e segunda-feira (20). No domingo (19) e na terça (21) de Carnaval, funcionam das 14h às 20h (lojistas podem, opcionalmente, abrir mais cedo, às 10h, e fechar às 22h). Na Quarta-Feira de Cinzas (22), abrem às 12h e seguem até às 22h (a abertura às 10h também é facultativa).

A praça de alimentação funcionará todos os dias, no horário de sempre, das 11h às 22h.

Suzano

As lojas e os quiosques do shopping de Suzano funcionam sábado (18) e segunda-feira (20) em horário normal, das 10h às 22h. No domingo (19) e na terça-feira (21) de Carnaval, abrem das 14h às 20h (lojistas podem, opcionalmente, abrir às 10h e fechar às 22h). Na quarta-feira de Cinzas (22), o comércio abre mais tarde, a partir das 12h, e seguem com atendimento até as 22h.

A praça de alimentação do shopping de Suzano funciona todos os dias, no horário de sempre, das 11h às 22h.

Prefeituras e serviços públicos

Arujá

A Prefeitura de Arujá e outros departamentos da administração municipal não terão expediente nos dias 20 e 21, durante o feriado de Carnaval. O trabalho nas repartições públicas voltará ao normal na quarta-feira (22), logo pela manhã.

A vacinação contra a Covid-19 será retomada também na quarta-feira (22), das 8h às 16h, para pessoas a partir dos 3 anos de idade, no Centro de Especialidades Médicas (CEM) ou nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Na quarta-feira, a imunização será nas UBSs do Barreto e do Pilar. É possível saber as demais datas dos postos de vacinação através do site.

Vale lembrar ainda que as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) não irão funcionar nos dias 20 e 21, mas o Pronto Atendimento Municipal (PAM) Barreto e o Pronto Atendimento (PA) Central funcionam 24 horas.

Já as casas lotéricas tem expediente normal na segunda e folga na terça-feira, retornando na quarta-feira, juntamente com os bancos e Correios, estes após às 12h.

Na área da Educação, a rede municipal não terá expediente nos dias 20, 21 e 22, retornando na quinta-feira (23), pois na quarta haverá o planejamento de professores.

A agência da Sabesp não terá expediente nos dias 20 e 21, retornando ao serviço na quarta-feira, após às 12h, além disso contará com o atendimento de emergência que estará disponível no 0800 011 9911. Já a Elektro terá disponíveis apenas os serviços de emergência, como manutenções, e podem ser contatados pelo telefone 0800 701 01 03. A coleta de lixo segue normalmente.

Ferraz de Vasconcelos

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos aderiu ao ponto facultativo na segunda (20) e terça-feira (21). O expediente volta na quarta-feira (22), às 12h.

As repartições públicas municipais fecham. Ações essenciais como coleta de lixo, varrição, plantões e serviço de ambulância funcionarão normalmente. O velório municipal e os cemitérios estarão abertos das 8h às 17h para visitação. O poder Executivo ferrazense, a Câmara Municipal, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), o Procon e o Escritório de Negociação de Dívida Ativa (Endia) não operam. A Defesa Civil estará de plantão e atende pelos telefones 4676-1947 ou 95310-2217.

Em casos de emergência, o morador pode ligar para o corpo de bombeiros (193) ou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (192), que tomarão as providências. A Guarda Civil Municipal (GCM) ficará à disposição dos munícipes normalmente pelo número 153. as feiras livres também manterão as atividades.

Guararema

Entre segunda (20) e terça-feira (21), a Prefeitura de Guararema estará de recesso, sendo os atendimentos retomados na quarta-feira (22) às 8h.

O recesso da Prefeitura será entre segunda (20) e terça-feira (21), com retorno dos atendimentos no paço e secretarias na quarta-feira (22) às 8h.

Itaquaquecetuba

A Prefeitura de Itaquaquecetuba informou que o atendimento administrativo será retomado na quarta (22), às 12h.

A Prefeitura de Itaquaquecetuba terá alteração no atendimento ao público durante o período de Carnaval (20, 21 e 22 de fevereiro). O expediente será encerrado nesta sexta-feira (10), às 17h, e retorna na quarta-feira (22), a partir das 12h.

Não haverá apresentações ou outras atividades carnavalescas, tendo em vista que o município decretou, no último dia 9, situação de emergência em doze bairros e seis vias por conta dos problemas causados pela chuva como deslizamentos, movimentação de massa, extravasamento de córregos e do Rio Tietê.

Os serviços essenciais como Samu, Defesa Civil, Guarda Civil Municipal, Centro de Saúde 24h, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Centro de Saúde Infantil seguirão com atendimento ininterrupto, assim como cemitérios, serviço funerário, coleta de lixo, feiras livres e o parque ecológico, que manterão seu funcionamento normal.

A GCM reforçará a segurança em vias importantes da cidade a fim de manter a ordem, levando em consideração que a cidade é rota para a capital e para o interior. A GCM atende pelo 153 e a Defesa Civil pelo 199.

Mogi das Cruzes

A Prefeitura de Mogi das Cruzes não terá expediente na segunda (20) e terça-feira (21) devido ao ponto facultativo de Carnaval. O atendimento ao público voltará ao normal na quarta-feira de cinzas (22), a partir das 13h. No entanto, os serviços essenciais funcionarão durante este período.

Na área da saúde, o Pronto Atendimento Infantil do Hospital Municipal também vai funcionar normalmente todos os dias. A estrutura tem entrada pela Rua Gutterman, nº 577, no distrito de Brás Cubas. O Pró-Criança, que fica no Mogilar, assim como a unidade 24 horas do Jardim Universo, também atenderão normalmente a população. Se necessário, a Cure 192 estará em operação para remoção de pacientes.

Para outras situações de urgência e emergência, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 24 horas do Rodeio (Avenida Pedro Romero s/nº); Oropó (Avenida Kaoru Hiramatsu, s/nº) e Jundiapeba (Rua Francisco Soares Marialva, esquina com Cecília da Rocha) funcionarão de forma ininterrupta.

A Guarda Municipal e o Departamento de Fiscalização de Posturas manterão o atendimento ao público pelo telefone 153 para denúncias e reclamações sobre as legislações municipais, além de casos de urgência e emergência.

Nos dias de evento no Pró-Hiper, 30 guardas municipais estarão na área interna do espaço, enquanto a Polícia Militar fará o patrulhamento no entorno. Além disso, a Guarda Municipal fará rondas em outros pontos da cidade que deverão registrar movimentação nos dias de Carnaval. A Guarda Municipal também estará presente nos pontos de concentração e dispersão dos blocos carnavalescos para garantir a segurança dos foliões.

A coleta de lixo segue o cronograma normal para cada bairro durante o período. Já o Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) atenderá emergências, como falta de água e vazamentos, pelo telefone 115.

Poá

De acordo com o decreto nº 8.213/2023 da Prefeitura de Poá, fica estabelecido ponto facultativo na segunda (20) e terça-feira (21) de Carnaval, retornando o expediente nas repartições públicas municipais às 13h, da Quarta-Feira de Cinzas (22).

A administração do município ressaltou que este decreto não se aplica aos serviços considerados essenciais, que são os das áreas da saúde, segurança, serviços urbanos que funcionam normalmente neste período, bem como as feiras livres.

Santa Isabel

A Prefeitura de Santa Isabel fecha sexta-feira (17), às 17h, e abre na quarta-feira (22), às 13h. Os setores municipais responsáveis pelos serviços considerados essenciais e que, por sua natureza, não podem sofrer interrupções, permanecem funcionando. São eles:

coleta de lixo;

serviços de fiscalização (agentes de fiscalização de trânsito e agentes de fiscalização urbana e de meio ambiente);

Secretaria de Saúde – (setor de ambulância, UPA e Santa Casa).

Suzano

A Prefeitura de Suzano mantém serviços essenciais durante o carnaval. Nas demais repartições públicas municipais, o expediente ficará suspenso e será retomado às 13h da próxima quarta-feira (22).

Os serviços essenciais promovidos pela Prefeitura de Suzano seguem normalmente durante o Carnaval. Entre as atividades mantidas estão os atendimentos de urgência em saúde, segurança e trânsito e os serviços de zeladoria urbana. O decreto municipal nº 9.884/2023 prevê ponto facultativo entre segunda (20) e quarta-feira (22), até as 13h, quando o expediente normal será retomado.

Durante o período, a Secretaria de Saúde irá manter os trabalhos 24 horas por dia no Pronto-Socorro Municipal, anexo à Santa Casa de Misericórdia (Rua Kaneji Kodama, 1.459 – Vila Figueira), e no Pronto Atendimento (PA) do distrito de Palmeiras (Rua Mussi Jorge Antônio, 319 – Jardim Amazonas). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também estará funcionando e poderá ser acionado a qualquer momento pelo número 192.

A Guarda Civil Municipal (GCM) pode ser acionada pelos telefones (11) 4746-3297, 4745-2150 e 153 e a Defesa Civil pelo (11) 4748-5394. Para demandas relacionadas ao trânsito, a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana tem disponível o número (11) 4746-1166. Ainda funcionam normalmente as feiras livres programadas, os serviços de zeladoria, os cemitérios São João Batista e São Sebastião (das 8h30 às 17h30) e o velório municipal (entre 6h30 e 16h30).

Mercados e feiras

O Mercado Municipal de Mogi das Cruzes estará fechado na segunda-feira (20) e na terça-feira (21) para a realização de processo de dedetização. O local voltará a funcionar normalmente na quarta-feira (22).

As feiras livres e o Mercado do Produtor terão atividades normais durante todos os dias de folia.

Parques

O Parque Municipal Nosso Recanto, em Ferraz de Vasconcelos, funcionará das 6h às 16h. O velório municipal e os cemitérios estarão abertos das 8h às 17h para visitação. O poder executivo ferrazense, a Câmara Municipal, as unidades básicas de saúde (UBSs), o Procon e o Escritório de Negociação de Dívida Ativa (Endia) não operam.

Os parques municipais de Mogi das Cruzes também funcionarão normalmente, todos os dias. O Parque Leon Feffer abre das 7h às 17h, já o Parque Centenário e o Parque da Cidade funcionam por uma hora a mais, das 7h às 18h.

Em Suzano, o Parque Municipal Max Feffer será opção de lazer, com programação especial para as famílias suzanenses.

Energia elétrica

A EDP informou que os canais de atendimento da companhia, como a agência virtual e aplicativo EDP Online, WhatsApp (11-93465 2888) e Central de Atendimento (0800 721 0123) funcionam sete dias por semana, inclusive aos domingos e feriados, por 24 horas. Com relação ao atendimento presencial, não haverá expediente nas agências físicas nos dias 20 e 21 de fevereiro (segunda e terça-feira). As agências voltam a funcionar em horário normal, na quinta-feira, dia 22 de fevereiro.

Já segundo a Elektro, responsável pelo fornecimento de energia elétrica em Arujá e Santa Isabel, a central de atendimento telefônico continua disponível no número 0800 701 01 02. As lojas de atendimento presencial funcionarão até a sexta-feira (17) e serão reabertas na quarta-feira de cinzas, às 12h.

