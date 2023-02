confira-o-que-abre-e-o-que-fecha-em-piracicaba-nos-dias-de-carnaval

Os dias são pontos facultativos estabelecidos por meio do decreto municipal. Vista de Piracicaba

Por conta dos dias de Carnaval, o funcionamento dos serviços públicos em Piracicaba (SP) terá alteração nesta segunda (20) e terça-feira (21). Os dias são pontos facultativos estabelecidos por meio do decreto municipal.

Com isso, o Centro Cívico, secretarias e autarquias municipais não terão expediente nesses dias, segunda e terça, retornando ao seu funcionamento normal a partir das 12h da quarta-feira (22).

Todos os serviços emergenciais serão mantidos. Confira o funcionamento da cidade na segunda (20) e terça-feira (21):

Prefeitura de Piracicaba – Fechada nos dias 20 e 21. No dia 22, Quarta-feira de Cinzas, abre a partir das 12h.

Câmara Municipal – Fechada nos dias 20, 21 e 22.

Ipasp – Fechado dias 20 e 21. Abre na Quarta-feira de Cinzas, a partir das 12h.

Poupatempo Municipal – Fechado dias 20 e 21. No dia 22 abre a partir das 12h.

Poupatempo Estadual – A unidade do Poupatempo estará fechada nos dias 20 e 21, e reabre às 12h da Quarta-feira de Cinzas. Serviços digitais estão mantidos durante todo o feriado prolongado.

Transporte público – No dia 20 e 22, as linhas operam normalmente com horários de dias úteis. No dia 21, as linhas de ônibus funcionam com os horários de domingo. A loja TUPi estará aberta nos dias 20 e 22, das 8h às 17h.

Coleta de lixo domiciliar – Funciona normalmente todos os dias.

Comércio – Comércio de rua e corredores comerciais podem funcionar normalmente durante o carnaval, nos dias 20 e 21, das 9h às 18h. A decisão de abrir ou não cabe a cada lojista.

Shopping – Segunda-feira (20), funciona das 10h às 22h, lojas, alimentação e lazer; terça-feira (21), das 14h às 20h, lojas, e das 11h às 22h, alimentação e lazer.

Bancos – Fechados dias 20 e 21. Dia 22 reabrem a partir das 12h.

Saúde – Todos os serviços de emergência funcionam normalmente. Já as Unidades Básica de Saúde (UBSs), Centros de Referência da Atenção Básica (Crabs) e Unidades de Saúde da Família (USFs) estarão fechadas nos dias 20 e 21 e reabrem na Quarta-feira de Cinzas, às 12h.

Assistência Social – Os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) Jardim São Paulo, Piracicamirim, Mário Dedini, São José, Vila Sônia e Novo Horizonte; Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Centro Pop e Cadastro Único, estarão fechados nos dias 20 e 21, com retorno no dia 22, a partir das 12h. O Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) atenderá normalmente nestes dias, das 8h às 22h.

Abastecimento (varejões) – Como acontece às segundas-feiras, no dia 20 não haverá varejão. Na terça-feira, funcionarão normalmente: varejões Jupiá, das 6h às 10h30; Alvorada II e São Francisco, das 14h às 19h30 e Água Branca e São Jorge, das 14h às 19h30. A feira livre Santa Cruz não acontecerá.

Mercado Municipal – Funciona normalmente nos dias 20 e 22, das 6h às 17h30. Na terça-feira, dia 21, o funcionamento será das 6h às 12h.

Zoológico e Paraíso da Criança – O zoo não abre na segunda feira; terça e quarta abre das 9h às 16h. O Paraíso também não abre na segunda-feira; terça e quarta-feira, funciona das 6h às 20h.

Parques Públicos – Abertos. Pq. da Rua do Porto, das 6h às 21h30; Pq. do Piracicamirim, 6h às 21h; Pq. do Monte Líbano, das 6h às 21h; Engenho Central, das 6h às 21h e Parque da Estação da Paulista, das 6h às 21h.

Museu da Água – Fechado dias 20 e 21.

Cultura – A Biblioteca Pública Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto e os centros culturais Nhô Serra, Hugo Pedro Carradore e Zazá estarão fechados nos dias 20 e 21, assim como a Casa do Povoador e os teatros do Engenho e Dr. Losso Netto. O Museu Prudente de Moraes funciona nos dias 20 e 21 das 10h às 14h.

Turismo na segunda-feira (20):

Turismo – Centro de Informações Turísticas Casarão do Turismo – Fechado

Elevador Turístico Alto do Mirante – Fechado

Trenzinho – Fechado

Pedalinho – Fechado

Passeio de Barco – das 9h às 18h

Feiras de Artesanato da Rua do Porto e Casa do Artesão do Engenho Central – fechadas

Turismo na terça-feira (21):

Turismo – Centro de Informações Turísticas Casarão do Turismo – das 9h30 às 17h30

Elevador Turístico Alto do Mirante – das 10h às 18h

Trenzinho – das 10h às 18h

Pedalinho – das 9h às 18h

Passeio de Barco – das 9h às 18h

Feiras de Artesanato da Rua do Porto e Casa do Artesão – das 10h às 17h

Segurança pública:

Pelotão Ambiental – 3422-0200 (24 horas).

Defesa Civil (199) – 24 horas.

Polícia Militar (190) – 24 horas.

Polícia Civil (197) – 24 horas.

Guarda Civil (153) – 24 horas.

Corpo de Bombeiros (193) – 24 horas.

Polícia Rodoviária – 3424-2872) – 24 horas.

CPFL (0800-0101010 – 24 horas.

