Pontos fixos disponibilizam atendimento o ano todo e podem ser acessados pela população da cidade com animais domésticos a partir de três meses de idade. Confira os endereços dos pontos fixos de vacinação antirrábica em Natal

Igor Santos/Secom

A Secretaria Municipal de Saúde de Natal (SMS Natal) reforça à população os pontos fixos para vacinação antirrábica de cães e gatos em Natal.

Esses pontos fixos disponibilizam atendimento o ano todo e podem ser acessados pela população da cidade com animais domésticos a partir de três meses de idade.

Confira endereços e horários de funcionamento:

Unidade de Saúde Cidade Satélite: Rua das Carnaúbas, Nº 2, bairro Pitimbú. Na unidade, o funcionamento do serviço é de segunda a sexta-feira das 8h às 13h.

Unidade de Vigilância de Zoonoses/Zona Norte: Av. das Fronteiras, Nº 1526, Conjunto Santa Catarina, Potengi. O atendimento acontece todos os dias, de segunda-feira a domingo, das 6h às 18h.

Vito Califano