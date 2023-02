Confira os horários de funcionamento das salas de vacinação em Porto Velho

Unidades funcionarão em escala de revezamento na quinta (23) e sexta-feira (24). Atendimentos voltam a ser realizados nos horários normais a partir da próxima semana. Vacinação em Porto Velho

Prefeitura de Porto Velho/Divulgação

As salas de vacinação das unidades básicas de saúde (UBS) de Porto Velho vão funcionar em escala de revezamento na próxima quinta-feira (23) e sexta-feira (24). Confira o cronograma de funcionamento abaixo.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), a mudança será feita para que os vacinadores passem por uma capacitação, que faz parte da estratégia de intensificação da vacinação contra a covid e reforço da vacina bivalente.

Na segunda-feira (27) as 19 salas de vacina da zuna urbana da capital voltam a atender das 8h às 18h. As unidades da Vila Princesa e do Santo Antônio atendem das 8h às 12h.

Confira os horários de atendimento:

Quinta-feira (23) – 8h às 13h

Aponiã

Agenor de Carvalho

Socialista

José Adelino

Maurício Bustani

Ronaldo Aragão

Nova Floresta

Areal da Floresta

Caladinho

Quinta-feira (23) – 13h às 18h

Mariana

Ernandes Índio

Hamilton Gondim

Pedacinho de Chão

São Sebastião

Castanheira

Osvaldo Piana

Renato Medeiros

Vila Princesa

Sexta-feira (24) – 8h às 13h

Mariana

Ernandes Índio

Hamilton Gondim

Pedacinho de Chão

São Sebastião

Castanheira

Osvaldo Piana

Renato Medeiros

Vila Princesa

Sexta-feira (24) – 13h às 18h

Aponiã

Agenor de Carvalho

Socialista

José Adelino

Maurício Bustani

Ronaldo Aragão

Nova Floresta

Areal da Floresta

Caladinho

Mata