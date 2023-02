Confira os horários e os palcos dos shows do Planeta Atlântida

Evento é nesta sexta-feira (3) e sábado (4) na Saba, em Atlântida. Primeiro dia de Planeta Atlântida 2023 tem shows de Jota Quest, Luísa Sonza, Jovem Dionísio, Gloria Groove, MC Poze do Rodo e Vitor Kley

Arte/g1 RS

Falta um dia para o Planeta Atlântida! Os planetários já podem se programar para curtir mais de 24 horas de shows: confira, abaixo, o cronograma com os horários e os palcos das atrações que vão movimentar a Saba, em Atlântida, no Litoral Norte do RS, nesta sexta-feira (3) e no sábado (4).

Planeta Atlântida: saiba o que pode e o que não pode levar

Confira dicas para aguentar a maratona de shows

G1 transmite ao vivo os shows do Planeta Atlântida

A abertura dos portões ocorre às 16h. No primeiro dia de festival, o Palco Planeta dá início às 18h30 com Lagum. Depois, Gloria Groove (20h), os mineiros do Jota Quest (21h30), além de Matheus e Kauan (23h), Luísa Sonza (00h30), Dilsinho (2h) e Dubdogz (3h30). No Palco Atlântida, Vera Loca dá a largada às 17h50, Priscilla Alcantara segue às 19h e, na sequência, Jovem Dionisio (20h30), Vitor Kley (22h), Melim (23h30), Poze do Rodo convida Chefin (1h) e Mochakk (2h30).

Já no segundo dia de Planeta Atlântida, o Palco Planeta inicia com Armandinho, às 18h30. Jão (20h), Ludmilla (21h30), Luan Santana (23h), Ivete Sangalo (0h30), Matuê feat 30praum (2h) e Vintage Culture (3h30) completam o line-up. Já no Palco Atlântida, se apresentam Zaka (17h50), Comunidade Nin-Jitsu (19h), Gilsons (20h30), Reação em Cadeia (22h), Charlie Brown Jr 30 anos (23h30), Teto & WIU (1h) e Ariel B (2h30).

No Planeta Premium, uma série de atrações musicais também vão ocorrer. Na sexta, Raffa Santos & Luciano Reis (18h e 19h30), Jow (21h e 22h30), Soul Sisters (00h00 e 1h30) e Thiago Matthias (3h) comandam a festa. Já no sábado, Lê Araujo & Luciano Reis (18h e 19h30), Highlab (21h e 22h30), DC Project (00h00 e 1h30) e Matheus Conci (3h) se apresentam.

Comandado pela Coca-Cola FEMSA Brasil, a pista da Arena Coke Studio vai ter uma balada interna, em um espaço de 150 m², na área externa, line-up de DJs e, ainda, o tradicional show nacional surpresa.

Sexta-feira (3)

Abertura dos portões – 16h

Palco Planeta

Lagum – 18h30

Gloria Groove – 20h

Jota Quest – 21h30

Matheus e Kauan – 23h

Luísa Sonza – 00h30

Dilsinho – 2h

Dubdogz – 3h30

Palco Atlântida

Vera Loca – 17h50

Priscilla Alcantara – 19h

Jovem Dionisio – 20h30

Vitor Kley – 22h

Melim – 23h30

Poze do Rodo convida Chefin – 1h

Mochakk – 2h30

Sábado (4)

Abertura dos portões – 16h

Palco Planeta

Armandinho – 18h30

Jão – 20h

Ludmilla – 21h30

Luan Santana – 23h

Ivete Sangalo – 0h30

Matuê & 30praum – 2h

Vintage Culture – 3h30

Palco Atlântida

Zaka – 17h50

Comunidade Nin-Jitsu – 19h

Gilsons – 20h30

Reação em Cadeia – 22h

Charlie Brown Jr 30 anos – 23h30

Teto & WIU – 1h

Ariel B – 2h30

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

Mata