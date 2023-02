Confira os pontos de arrecadação na Baixada Santista para ajudar vítimas do temporal que castigou o litoral de SP

Roupas, kits de higiene, alimentos não perecíveis e água são os itens mais requisitados. A população de Bertioga, uma das cidades mais afetadas pelo temporal, pode doar alimentos não perecíveis (exceto sal), vestimentas, colchões e roupas de cama

Prefeitura de Bertioga/ Divulgação

O temporal que castigou as cidades do litoral de São Paulo entre o último sábado (18) e domingo (19) deixou ao menos 1.730 desalojados e 766 desabrigados. Para ajudar as vítimas, prefeituras e entidades sociais estão abrindo postos de arrecadação de mantimentos na Baixada Santista. Entre os itens mais requisitados estão: roupas, kits de higiene, alimentos não perecíveis e água potável.

As fortes chuvas ainda causaram mortes (no Litoral Norte), alagamentos, deslizamentos de encostas, bloqueios de estradas e quedas de árvores. As cidades de Guarujá e Bertioga foram as mais afetadas na Baixada Santista.

Veja abaixo como e onde ajudar:

Guarujá

A cidade, que atualmente tem 222 desalojadas de forma preventiva pela Defesa Civil, já recebeu 820 peças de roupas, 320 cobertores, 48 kits de cama e banho e 750 kg de alimentos para o preparo de refeições do Fundo Social de Solidariedade (FSS) da cidade.

No entanto, mais ajuda é necessária, sendo assim, a entidade pede doações de kits de higiene, como pasta de dente, escovas, sabonetes, absorventes, desodorantes, pentes; roupas de cama, sendo lençóis, fronhas, travesseiros e cobertores; colchões; fraldas; leite e toalhas de banho. O posto de arrecadação fica localizado no Ginásio Tejereba, local também funciona como abrigo aos desalojados, que fica na Rua Silvio Daige, no Jardim Tejereba.

Bertioga

A prefeitura arrecada doações para as pessoas afetadas pelas chuvas na cidade, que registrou um volume de chuva de 683 mm, um número recorde de chuva durante as 16 horas de temporal. A população pode doar alimentos não perecíveis (exceto sal), vestimentas, colchões e roupas de cama.

Os pontos de coleta são: Fundo Social de Solidariedade (Rua Walter Pereira Prado, 77, Centro – das 8 às 17h); Casa da Cultura (Avenida Tomé de Souza, 130, Centro – das 13 às 19h); Vila do Bem Boracéia (Avenida Henrique Arcuri, 99, Boracéia – das 8 às 17h); Centro Comunitário da Vila do Bem Chácaras (Rua São Gonçalo, s/nº, Chácaras – das 8 às 17h); e Pousada Clariô (Avenida Anchieta, 10675, Indaiá – das 10 às 20h).

Santos

Os moradores da cidade podem levar água, alimentos não perecíveis, produtos de limpeza, de higiene pessoal e roupa de cama até o Galpão da ZOI – Subprefeitura de Santos, localizado na Rua da Constituição, 395. As arrecadações acontecem diariamente das 8h às 18h até a próxima sexta-feira (24).

A cidade ainda tem postos de arrecadação nos dois acessos à Praça Mauá, no Centro Histórico, nesta terça-feira (21), durante o Carnacentro.

Segundo a prefeitura, cerca de 40 toneladas de alimentos, água, produtos de limpeza e de higiene saíram do Cais da Marinha, no Porto de Santos, na tarde de segunda-feira (20). As doações saíram em direção à cidade de São Sebastião. A ação foi o resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Santos, Marinha do Brasil, iniciativa privada (Ecoporto, BTP, Eldorado e Terracom), Governo do Estado e Ministério de Portos e Aeroportos, do Governo Federal.

São Vicente

O Fundo Social de São Vicente também aceita doações para famílias de Guarujá, Bertioga e do Litoral Norte. A arrecadação começa nesta terça-feira (21), das das 9 às 17h, na sede da associação, na da Área Insular da cidade, que fica localizada na Rua Benedito Calixto, 205 – Centro. Segundo a prefeitura, podem ser doados alimentos, produtos de higiene, água potável, roupas limpas e toalhas que serão encaminhadas aos outros Fundos Sociais dos municípios afetados.

Praia Grande

A cidade tem três postos oficiais para receber alimentos, água, produtos de higiene pessoal, roupas limpas, colchão, roupa de cama, produtos de limpeza, além de fraldas descartáveis.

Segundo a prefeitura, ações de saúde e da Defesa Civil de Praia Grande também estão previstas para serem realizadas como apoio às cidades afetadas. Durante a semana novos postos serão implantados.

É possível entregar o material nos seguintes locais:

Ginásio Falcão – Avenida Presidente Kennedy, s/nº Bairro Mirim (próximo à Avenida dos Sindicatos) – 24 horas por dia, todos os dias;

Sede da Guarda Civil – Avenida Marcos Freire, 6.660, Bairro Quietude – 24 horas por dia, todos os dias;

Palácio das Artes – Avenida Costa e Silva, 600, Bairro Boqueirão – Todos os dias das 10h às 19h.

Cubatão

O Fundo Social da cidade criou uma campanha em apoio ao Litoral Norte. A partir desta terça-feira, a Cubatão Solidária: SOS Litoral Norte arrecada doações que permitam um apoio imediato às cidades do Litoral Norte paulista em situação de calamidade pública por conta das fortíssimas chuvas do final de semana. Serão recebidos alimentos não perecíveis dentro do prazo de validade, produtos de higiene e limpeza, pacotes de fraldas, água potável engarrafada e colchões.

Nesta terça-feira (21), o atendimento ao público será das 9 às 15h, Na quarta-feira (22), será mantido o mesmo horário especial e na quinta (23) e sexta-feira (24) será das 8 às 17h. As doações serão recebidas nas instalações do próprio Fundo Social, situadas no vão térreo do Centro Multimídia do Parque Anilinas (debaixo do cinema), com entrada pelo final da Rua Assembleia de Deus, s/nº, no Centro. Também podem ser feitos contatos para doações mais volumosas pelos telefones (13) 3362-4701 e 3372-5949 e pelo endereço fundosocial@cubatão.sp.gov.br.

Itanhaém

A prefeitura recebe doações de água, produtos de higiene pessoal, roupas e alimentos não perecíveis para os desabrigados do último temporal desde segunda-feira (20). Os itens podem ser entregues na sede da Coordenadoria da Defesa Civil, localizada na Praça Benedito Calixto, s/n, no Centro. Mais informações pelo telefone (13) 3427 8352.

Roupas, kits de higiene, alimentos não perecíveis e água são os itens mais requisitados nas arrecadações para ajudar moradores afetados pelo temporal que atingiu o litoral de SP..

Prefeitura de Itanhaém/ Divulgação

VÍDEOS: Mais assistidos do g1 nos últimos 7 dias

Mata