Confira quem são os vencedores do Estandarte Santista 2023

A 8ª edição do prêmio Estandarte Santista, uma parceria entre o g1 Santos, a prefeitura de Santos e a Liga das Escolas de Samba de Santos, já conhece os vencedores do carnaval 2023. Neste ano, cinco categorias foram colocadas para votação popular e seus respectivos vencedores serão premiados.

A edição deste ano do Estandarte Santista entrou para a história. Em cinco dias, o prêmio superou a marca de 1 milhão de votos, atingindo, no total, 1.398.755. Isso representa quase quatro vezes mais do que a edição que havia gerado mais engajamento desde a criação do concurso.

A retomada dos desfiles, neste ano, após um período sem carnaval por conta da Covid-19, contou, pela primeira vez, com a transmissão da TV Tribuna e, também, do g1 Santos. Foram 12 horas de produção, entre sexta-feira (10) e domingo (12), mostrando todos os detalhes do Grupo Especial.

“O Grupo Tribuna fez história. Nossa transmissão superou absolutamente todas as expectativas e, com o Estandarte, que obteve um desempenho inimaginável, coroamos todo esforço de dezenas de profissionais. Ainda teremos, também, o compacto dos desfiles das escolas mais bem colocadas no próximo sábado (18)”, comemora Alexandre Lopes, Diretor de Jornalismo do Grupo Tribuna.

Os vencedores da 8ª edição do Estandarte Santista serão convidados, pela produção da TV Tribuna, para participarem, ao vivo, do Jornal da Tribuna 1ª Edição, onde receberão o troféu e, também, conversarão com as nossas equipes sobre seus desempenhos e de suas escolas no carnaval santista.

Confira os vencedores:

Melhor Rainha de Bateria: Janaína Paiva, da Amazonense (Clique e confira o resultado completo)

Mestre-Sala e Porta-Bandeira: Kaeo Azevedo e Amanda Acáccio, da Amazonense (Clique e confira o resultado completo)

Melhor Samba-Enredo e Melhor Intérprete: X-9 (Clique e confira o resultado completo)

Melhor Comissão de Frente: Mocidade Independência (Clique e confira o resultado completo)

Melhor Bateria: Chapa Quente, da Unidos dos Morros (Clique e confira o resultado completo)

