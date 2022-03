conflitto-in-ucraina,-iea:-“abbassate-di-un-grado-i-riscaldamenti”

“Un conflitto così, in agosto, non sarebbe mai avvenuto. La scelta di aprire un conflitto durante l’inverno ha tenuto ben presente la dipendenza dell’Occidente dalla Russia”, ha detto a The Map Report Matteo Di Castelnuovo, direttore del Master in Sustainability and Energy Management all’Università Bocconi di Milano, parlando delle conseguenze sul medio lungo termine del conflitto in corso. Adesso lo stesso concetto viene espresso in forma di monito da parte del principale consulente energetico mondiale. “Gli europei dovrebbero abbassare di un grado i loro termostati, per risparmiare sul gas e ridurre la dipendenza dalle importazioni russe, che la Russia utilizza come arma nella guerra in Ucraina”, ha detto Fatih Birol, direttore esecutivo dell’IEA, l’organismo di controllo globale dell’energia. Del resto è noto a tutto il mondo che Vladimir Putin ha pianificato una riduzione di circa il 25% delle forniture di gas russo all’Europa negli ultimi mesi, proprio in preparazione alla sua invasione.

La proposta della IEA è dettagliata sul sito dell’Istituto, e spiega come i governi europei dovrebbero imporre una tassa alle società di combustibili fossili che stanno godendo dell’improvvisa l’impennata dei prezzi dell’energia. Con quei soldi, i governi potrebbero tagliare le bollette energetiche ai consumatori in difficoltà, secondo un piano in 10 punti, con lo scopo di ridurre le importazioni russe di gas di circa un terzo prima del prossimo inverno. Anche la prevista chiusura di diverse centrali nucleari dovrebbe essere ritardata, secondo l’esperto, e la burocrazia dovrebbe essere snellita a favore della diffusione di eolico e solare, amplificando gli sforzi per migliorare l’efficienza energetica nelle case e nelle imprese. Secondo i calcoli dell’ente, la regolazione dei termostati domestici su un solo grado in meno farebbe risparmiare circa 10 miliardi di metri cubi di gas entro un anno. Mai così preziosi, sul totale delle importazioni di gas russe (155 miliardi di metri cubi), soprattutto se associati ad altre misure. Il piano in 10 punti include anche consigli ai governi. Ad esempio, quello di non firmare nuovi contratti di gas con la compagnia energetica statale russa Gazprom o rinnovare gli accordi in scadenza. Fissare un obbligo minimo per le società energetiche nello stoccaggio del gas; accelerare la sostituzione delle caldaie a gas con pompe di calore; cercare forniture di gas alternative da altre parti del mondo. Le proposte dell’IEA saranno utilizzate dalla Commissione europea per redigere il proprio piano d’azione sull’energia in risposta alla guerra in Ucraina, che sarà pubblicato la prossima settimana.

L’articolo Conflitto in Ucraina, IEA: “Abbassate di un grado i riscaldamenti” proviene da The Map Report.