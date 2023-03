confronto-entre-pm-e-criminosos-termina-com-drogas-e-pistola-apreendidas-em-volta-redonda

Troca de tiros aconteceu na Rua Barão de Mauá, no bairro Jardim Belmonte, durante um patrulhamento da Polícia Militar. Ninguém foi preso. Drogas e pistola apreendida após troca de tiros em Volta Redonda

Criminosos trocaram tiros com policiais militares na madrugada desta quarta-feira (8) em Volta Redonda (RJ). O confronto aconteceu na Rua Barão de Mauá, no bairro Jardim Belmonte.

Segundo a Polícia Militar, os agentes estavam em patrulhamento pelo endereço quando foram alvos dos disparos e revidaram.

Ao término do tiroteio, a PM apreendeu uma pistola calibre 9mm, seis munições intactas e um cartucho, além de maconha e cocaína. Nenhum suspeito de ter participado do confronto foi encontrado.

Três homens que afirmaram estar no local para comprar drogas foram levados para a delegacia de Volta Redonda. De acordo com a PM, eles foram liberados após prestarem depoimento.

