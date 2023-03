Confusão após show da dupla Maiara e Maraisa termina com homem baleado em Paraíba do Sul

Irmãos se envolveram em um tumulto e, na tentativa de conter a briga, um deles foi baleado pela PM após agredir um agente. Evento foi realizado no Parque de Exposições. Maiara & Maraisa

Divulgação

Uma confusão após o show da dupla Maiara e Maraisa, em Paraíba do Sul (RJ), terminou com um homem baleado na madrugada desta segunda-feira (27). O caso ocorreu durante a saída do público do evento, que foi realizado no Parque de Exposições, no bairro Salutaris.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Segundo a Polícia Militar, o tumulto foi causado por dois irmãos gêmeos, de 37 anos, que estavam bastante alterados. Depois que um deles foi contido, o outro atingiu um policial com um soco no rosto e tentou tomar uma arma das mãos dele.

Ainda de acordo com a PM, como os irmãos continuaram resistindo à abordagem, foi preciso que um outro agente atirasse na perna de um deles.

Os homens foram levados para o Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição, na cidade vizinha de Três Rios (RJ).

Procurada pelo g1, a unidade médica informou que o homem baleado continuava internado na manhã desta segunda-feira.

A Polícia Militar informou ainda que o outro irmão passou por atendimento médico e recebeu alta no início da tarde desta segunda.

O caso foi registrado na delegacia de Paraíba do Sul. A PM informou que os dois homens foram autuados por resistência e desacato e vão responder em liberdade.

O g1 entrou em contato com a empresa responsável pela organização do show, mas não havia obtido uma resposta até a publicação desta reportagem.

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

Vito Califano