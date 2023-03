Confusão durante evento em balneário termina com casal esfaqueado e morto

Em Lajeado, mulheres que iniciaram a briga já tinham se afastado, mas o namorado de uma delas partiu para cima das vítimas, segundo a Polícia Civil. Suspeito estava com cabo de faca na hora da prisão. Suspeito tem 19 anos e foi encontrado ensanguentado em Lajeado

Uma briga entre casais em Lajeado, região central do estado, acabou com a morte de duas pessoas, que foram esfaqueadas. O crime aconteceu na madrugada deste domingo (26), um evento realizado no balneário Ilha Verde, durante a apresentações de bandas. O suspeito tentou fugir, mas foi preso com a faca usada no crime nas mãos.

As vítimas são uma mulher de 22 anos e um homem de 24 anos, que seriam namorados. O suspeito do crime é um jovem de 19 anos, que também estava na festa com a namorada. De acordo com a Polícia Civil, as duas mulheres começaram a brigar e trocaram agressões, mas logo se afastaram.

Com a briga terminada, a vítima voltou ao local para buscar uma sandália antes de ir embora. Mas o autor, armado com uma faca, começou a esfaqueá-la. O namorado dela tentou evitar o crime e salvá-la das agressões, mas também foi ferido e morreu.

O jovem tentou fugir no balneário, mas acabou sendo localizado e preso pela Polícia Militar (PM). Ele estava ensanguentado e a Polícia Civil informou ainda que o suspeito foi encontrado apenas com o cabo da faca utilizada nas mortes.

Ele foi levado para a delegacia e, posteriormente, conduzido à cadeia de Miracema. O Instituto Médico Legal (IML) removeu os corpos para a unidade de Palmas. A liberação das vítimas deve acontecer no fim da manhã ou início da tarde deste domingo para as famílias.

