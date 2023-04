Confusão em endereço deixa candidatos sem fazer a prova da Guarda Metropolitana

Seleção ocorreu sem problemas para a maior parte dos candidatos. Prova e gabarito devem ser divulgados na próxima terça-feira (4). Candidatos consultando locais de prova em Palmas

TV Anhanguera/Reprodução

Foi aplicada na tarde deste domingo (2) a prova do concurso da Guarda Metropolitana de Palmas. A seleção ocorreu sem problemas para a maior parte dos candidatos, mas algumas pessoas acabaram não conseguindo fazer a avaliação por conta de uma confusão com o endereço.

A Prefeitura de Palmas informou que houve um erro no endereço da Universidade Federal do Tocantins (UFT), um dos locais da prova do concurso da GMP, e que o edital foi devidamente corrigido e publicado na página da organizadora do certame no dia 21 de março. (Veja nota completa abaixo) O g1 também pediu posicionamento da Fundação Vunesp, responsável pela seleção.

Um dos candidatos prejudicados saiu de Brasília (DF) para fazer a prova em Palmas. O local de avaliação dele era em uma escola na região norte da capital, mas depois de ler uma retificação publicada pela banca, acabou indo parar no campus da Universidade Federal do Tocantins (UFT).

“Fui nesse bloco D e não tinha nada. Só eram pessoas com a letra D. Mandou a gente ir atrás do responsável. Ele acessou o sistema e estava constando que devia ir para 405 Norte, o mesmo endereço antes da notificação. Mas eu sou de Brasília, não conheço a cidade, e não tinha mais tempo”, contou um candidato.

Assim como ele, outras pessoas na mesma situação foram encontradas pela reportagem no campus da UFT. Pelo menos sete candidatos foram à delegacia para tentar registrar o caso e segundo a Polícia Civil foram orientados sobre as providências cabíveis, uma vez que o fato não configurou crime e não cabia registro de boletim de ocorrência.

O problema teria acontecido porque inicialmente o endereço da UFT tinha sido publicado como se o campus ficasse na 405 Norte, onde fica a escola Beatriz Rodrigues – que também é um local de prova.

A retificação com o endereço correto da Universidade saiu no dia 21 de março e isso acabou confundindo alguns candidatos que realmente deveriam fazer a prova na escola da 405 Norte, mas foram para a UFT.

“Cheguei faltando 1h pra prova, ninguém teve a competência de explicar isso. O responsável deles apenas mandou entrar com processo. Tivesse explicado daríamos um jeito”, lamentou o candidato.

Confusão com endereços atrapalhou candidatos no concurso da Guarda Metropolitana de Palmas

Reprodução

Divulgação do gabarito

Conforme o edital, o caderno de questões e o gabarito devem ser disponibilizados a partir das 14h do segundo dia útil subsequente à realização das provas, ou seja, na tarde de terça-feira (4). Os documentos devem ser publicados no site da Fundação Vunesp e da Prefeitura de Palmas.

Aproximadamente 17 mil pessoas se inscreveram para o concurso da Guarda Metropolitana de Palmas. A prefeitura ofertou 100 vagas, 50 delas para nomeação imediata. O salário inicial é de R$ 3.440,77 e gratificação por se tratar de atividade perigosa.

As provas foram aplicadas em nove locais diferentes na capital. Nessa primeira etapa do concurso, os candidatos tiveram que responder 50 questões objetivas de múltipla escolha.

Os aprovados ainda vão passar por outras etapas. A previsão que as nomeações ocorram no primeiro trimestre do ano que vem. “Terá etapa do teste físico, teste psicológico e exames médicos, além da última que é o curso. Então o concurso é feito em cinco etapas”, explicou a inspetora chefe Letícia Bordin.

O que diz a Prefeitura de Palmas

A Prefeitura de Palmas informa que houve um erro no endereço da Universidade Federal do Tocantins (UFT), um dos locais da prova do concurso da GMP, e que o edital foi devidamente corrigido e publicado na página da organizadora do certame no dia 21 de março.

Informa, ainda, que, em concursos públicos, licitações, chamamentos, editais etc toda a comunicação, se dá por meio de publicações em canais oficiais de comunicação. O candidato deve consultá-los para se informar de qualquer informação do seu interesse.

Vito Califano