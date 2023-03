Confusão na frente de casa de shows acaba em disparos de arma de fogo em Ariquemes, RO

Segundo relatos de testemunhas, a briga aconteceu entre um homem e uma mulher. Ela pegou a arma do companheiro e deu os tiros. Caso é investigado pela Delegacia da Mulher. Confusão na frente de casa de shows acaba em tiroteio em Ariquemes, RO

Reprodução/Redes Sociais

Um tiroteio aconteceu após uma discussão em uma casa de shows de Ariquemes (RO) neste fim de semana. A direção da casa usou as redes sociais para repudiar a situação de violência. Não há registro de feridos.

Testemunhas informaram ao g1 que a briga aconteceu entre um homem e uma mulher. Durante a briga, ela teria pego a arma do companheiro e disparado contra o chão e para cima.

“O fato ocorreu fora das dependências da casa, onde em uma discussão entre cônjuges, um dos indivíduos cometeu a atrocidade que poderia ter comprometido a saúde e até a vida de nossos clientes e funcionários que estavam no local”, informou a casa de shows.

Tiroteio aconteceu fora de casa de shows de Ariquemes, RO

Em um vídeo feito após a briga uma das testemunhas fala que todos se jogaram no chão quando ouviram os barulhos de tiros (veja acima).

Ainda segundo a casa de shows, estava chovendo no momento do incidente e por isso não havia movimentação fora do local. Não há registro de feridos.

O caso é investigado pela Delegacia da Mulher, em Ariquemes.

Ufficio Stampa