Congresso em Piracicaba tem palestras sobre protagonismo e propósito no trabalho; veja ingressos e como se inscrever

5ª edição do Congresso de Gestão de Pessoas nos Negócios (Congepen) acontece nos dias 14 e 15 de março, com painéis de debate e palestras. Ingressos custam entre R$ 30 e R$ 50. Congresso de Gestão de Pessoas nos Negócios (Congepen) está com inscrições abertas

A 5ª edição do Congresso de Gestão de Pessoas nos Negócios (Congepen) acontece nos dias 14 e 15 de março em Piracicaba (SP). O evento oferece painéis de debate e palestras sobre protagonismo, propósito e impacto de resultados nos negócios. Empresários e interessados já podem fazer a inscrição, que tem valores entre R$ 30 e R$ 50.

O objetivo do Congepen é estimular a troca de conhecimentos e experiências para o aprimoramento do desempenho dos profissionais dentro das organizações. O tema central desse ano é “O Protagonismo e o Impacto nos Resultados”.

O público-alvo são líderes, gestores, empresários, profissionais liberais, de recursos humanos, prestadores de serviço e estudantes. Entre alguns palestrantes que falam no evento estão a doutora Carol Shinoda, integrante da coordenação acadêmica dos MBAs USP/Esalq, e Rafael Fabiano Arroyo, head de Recursos Humanos da Amazon.

Veja alguns temas do evento:

Como desenvolver cultura orientada para o propósito

Propósito de vida no trabalho: impactos e desafios

Líderes tornando colaboradores protagonistas

O evento também é uma oportunidade de networking, geração de parcerias e novos negócios.

Informações e como se inscrever

Quando o congresso acontece? Na terça-feira (14) e quarta-feira (15) de março, das 18h às 22h30.

Onde o evento acontece? No auditório da Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi), que fica na Rua do Rosário, 700, no Centro.

Quanto custa os ingressos? Os ingressos são solidários e custam R$ 30 (uma noite) ou R$ 50 (duas noites), e ainda há um valor de meia entrada para as duas noites; 50% do valor dos ingressos será destinado às instituições Fundação Jaime Pereira (Funjape) e o Lar Escola Coração de Maria Nossa Mãe.

Como comprar os ingressos? Basta entrar no link da internet de vendas, que você acessa por aqui, e adquirir a sua entrada. Há uma taxa de administração na compra dos ingressos.

Informações? A programação completa do evento, além de informações sobre os palestrantes e onde se hospedar pode ser acessada no site do Congepen.​

