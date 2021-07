Congresso Patriot verso la costituente

oggi domenica 20 giugno presso il Vicariato generale si e’ riunito il movimento Patriot, guidato da Benjamin Harnwell, dove hanno pattecipato diversi movimenti. Benjamin Harnwell e’ l’assistente di Steve Bannon, ex braccio destro di Donald Trump, ex Presidente degli Stati Uniti d’ America , che ha come obiettivo di creare un nuovo soggetto politico denominato Patriot. A partecipare all’evento, la delegazione del Movimento Italia Unita, nelle persone del tesoriere nazionale e padre fondatore, nonche’ candidato alle comunali di Roma, Benedetto Maria La China (Roma)e i due dirigenti nazionali, Patrizia Ferri (Viterbo), Federica Petrocchi (Ancona).

Il tesoriere nazionale del Movimento Italia Unita Benedetto La China, ha preso parola e ha elencato quali idee potrebbero essere importanti per coinvolgere tutti gli altri movimenti italiani in un unico contenitore: e’ importante lo svecchiamento della politica e la coesione tra movimenti perche’ da soli non si puo’ pretendere di cambiare l’Italia, bisogna essere un gruppo per cercare di migliorare e dare un futuro migliore ai nostri figli. Lo stesso Benjamin Harnwell si e’ congratulato con i membri di Italia Unita per le iniziative e le idee che sposa il movimento Italia Unita. Il presidente nazionale del Movimento Italia Unita Francesco Nappi, candidato sindaco di Loano (Savona), era impegnato a San Sebastiano di Fossano con la federazione dei movimenti denominata Unione Sovrana Italiana, mentre il segretario nazionale Antonio Storti di Avellino era impegnato nella preparazione del convegno del 9 settembre p.v. che si terra’ in Campania

