Atestado faz parte do Padrão de Destinos Verdes, um conjunto de critérios reconhecido internacionalmente pelo Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Conheça a cidade de SC que recebeu certificado internacional de destino turístico sustentável; FOTOS

Prefeitura de Orleans/Divulgação

Orleans, cidade do Sul de Santa Catarina, recebeu o certificado internacional de Destino Turístico Sustentável na categoria bronze. A premiação do Green Destinations ocorreu em uma feira de turismo em Berlim na terça-feira (7) e tem validade de até 2 anos.

O município precisou preencher mais de 100 critérios e foi submetido a uma auditoria internacional.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

A certificação faz parte do Padrão de Destinos Verdes, um conjunto de critérios reconhecido internacionalmente pelo Global Sustainable Tourism Council (GSTC), segundo a prefeitura.

A premiação busca o desenvolvimento sustentável dos municípios nos temas Gestão de Destino, Natureza e Paisagem, Meio Ambiente e Clima, Cultura e Tradição, Bem-Estar Social, Negócios e Hospitalidade.

Cidade de Orleans vista do alto

Prefeitura de Orleans/Divulgação

Orleans

Localizada no Sul catarinense, a cidade tem 23,1 mil habitantes e 549,859 quilômetros quadrados de área territorial. O município está localizado entre o mar, as termas, a Serra do Rio do Rastro e é uma região de colonização italiana.

Um dos pontos turísticos é o Museu ao Ar Livre Princesa Isabel, além do Pórtico no início da cidade e das Esculturas do Paredão. Outras possibilidades de visita são vinícolas, cachaçarias e cervejaria artesanal. Os espaços recebem visitas com degustação licores e outras bebidas.

Moradores e turistas podem visitar diversos espaços em Orleans

Prefeitura de Orleans/Divulgação

Casal adota 5 irmãos biológicos ‘da noite para o dia’ e inspira na web

‘Dinossauro’ pilota moto aquática em Balneário Camboriú e surpreende banhistas

O local recebe visitas com degustação de cachaças e licores.

Prefeitura de Orleans/Divulgação

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado no g1 SC

Vito Califano