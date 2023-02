Conheça a empresa que levou os colaboradores de volta às salas de aula

Encontros para aqueles que não concluíram o ensino fundamental começaram nesta semana e se estendem até o fim do ano A semana tem sido de muita emoção para 33 colaboradores da Fumacense Alimentos. Após anos longe das salas de aula, eles tiveram a oportunidade de retomar os estudos ao aceitarem participar do programa Educação de Jovens e Adultos (EJA) promovido pela indústria, em parceria com o SESI. Com encontros realizados dentro da própria empresa durante a semana, a expectativa é que os estudantes concluam o ensino fundamental até o fim deste ano.

Mesmo atuando em diferentes idades e setores dentro da indústria, todos os colaboradores que entraram no projeto possuem algo em comum: tiveram que abrir mão de adquirir conhecimento na infância. O motorista José Vicentin dos Santos, que tem 51 anos e atua na Fumacense há mais de três décadas, precisou parar de estudar por volta dos 12 anos para ajudar a família na roça e, desde então, não havia conseguido voltar à escola.

“Muitas coisas até hoje eu não sei, me confundo. Por isso, quando me convidaram para esse projeto que me permitiria voltar a estudar, fiquei muito contente, minha esposa e minha filha também. Quero aprender ainda mais, porque sei que o que eu aprender já vai agregar para a minha vida. É uma oportunidade maravilhosa, um grande presente que a Fumacense está nos dando, não conheço outra empresa que faz isso”, ressalta o motorista.

Como forma de incentivo, a indústria investiu em materiais didáticos, que foram entregues aos alunos no primeiro encontro e devem ser fiéis companheiros ao longo dos próximos meses. “Quando comunicamos a oportunidade de eles retomarem os estudos, notamos que muitos ficaram ainda na incerteza, mas conseguimos motivar cada um. Foi um trabalho de formiguinha e ficamos extremamente gratos com o resultado obtido”, explica Roberto Pacagnan, gerente de Recursos Humanos do Grupo EZOS – grupo econômico que administra o negócio.

Em paralelo aos conteúdos referentes ao ensino fundamental, os funcionários também irão receber a qualificação profissional de inspetor de qualidade. “Nosso time está sempre atento a maneiras de qualificar ainda mais nossos colaboradores. Esse é um aprendizado que cada um carregará consigo para toda a vida e, com certeza, agregará muito no dia a dia. Parcerias como essa fomentam o conhecimento e proporcionam experiências enriquecedoras para todos que embarcam nessa jornada”, evidencia o diretor de Operações da Fumacense Alimentos, Jean Marquardt.

Para intensificar os estudos e possibilitar a formatura em dezembro, os encontros acontecerão duas vezes na semana durante os quatro primeiros meses. Depois, os colaboradores passarão a se reunir com os professores apenas uma vez entre segunda e sexta-feira. “Elevar a escolaridade do trabalhador é um marco, tanto para a indústria, quanto para a própria vida dele. Essa parceria traz muitos benefícios para todos, foi muito importante termos conseguido viabilizar o projeto”, complementa a supervisora da Educação Básica do SESI, Alexandra Serafim de Souza.

Iniciativas como essa estão entre as metas elencadas pela Fumacense Alimentos no planejamento estratégico do ano passado. “Nossa ideia é formar uma nova turma no ano que vem com aqueles que concluíram o ensino fundamental, para ofertarmos o ensino médio. Estamos dispostos a buscar parcerias para aqueles que desejam aprender algo novo”, salienta Pacagnan.

