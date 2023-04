Conheça a produção de melão no Nordeste brasileiro que conquista clientes em várias partes do mundo

O Globo Rural visitou uma das principais fazendas do cultivo, na divisa do Rio Grande do Norte com o Ceará. Propriedade vende a fruta para a América do Norte, Europa e o Oriente Médio. Conheça a produção de melão no Nordeste brasileiro que conquista clientes no mundo todo

O Globo Rural deste domingo foi até o Nordeste do país mostrar como a produção de melão na região tem ganhado clientes no mundo todo.

O programa visitou uma fazenda na divisa do Rio Grande do Norte com o Ceará, que vende a fruta para a América do Norte, Europa e Oriente Médio.

Os donos da propriedade desenvolveram, ao longo dos anos, diversas técnicas para driblar os desafios do semiárido, aliando mecanização e mão de obra.

Tudo começa com a produção de mudas, onde o semeio é feito de forma automática em bandejas que ficam em uma câmara de germinação, antes de seguir para as estufas.

Quando as mudas estão prontas, são transplantadas para o campo, onde chegam a ser cobertas com uma manta que as protege de insetos e viroses.

Além disso, os proprietários usam uma tecnologia israelense de irrigação por gotejamento. Essa técnica permite dosar bem a água, já que a areia não consegue reter a água, normalmente.

Na reportagem completa no vídeo acima, veja mais detalhes da produção de melão do plantio à venda.

Vídeos mais assistidos do Globo Rural

Vittorio Rienzo