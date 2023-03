Conheça a produção de uva e vinho na Serra Gaúcha e como denúncia de trabalho análogo à escravidão afetou o setor

Globo Rural preparou especial sobre a colheita da uva, mas caso das vinícolas veio à tona assim que as gravações terminaram. Programa foi até a Bahia ouvir vítimas. Conheça a produção de uva e vinho na Serra Gaúcha e como a denúncia de trabalho escravo afetou o setor

Para marcar o retorno das grandes reportagens inéditas, o Globo Rural preparou uma reportagem especial sobre a colheita da uva e produção de vinho no Rio Grande do Sul.

Porém, assim que as gravações terminaram, a denúncia de que 207 trabalhadores foram submetidos a condições análogas à escravidão, durante a safra da uva, acabou mudando o rumo da reportagem.

O que se sabe e o que falta saber sobre o caso

O programa foi até a Bahia conversar com vítimas para entender melhor a situação. Dois trabalhadores relataram uma rotina de humilhações e violência, como punições com choque, ofensas, comida azeda e cobranças por equipamentos de proteção.

As vinícolas Aurora, Cooperativa Garibaldi e Salton informaram que o grupo era contratado de uma empresa terceirizada, a Fênix Serviços Administrativos.

