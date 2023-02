Conheça a Vila Sahy, uma das áreas mais atingidas pelo temporal em São Sebastião

Mortes foram confirmadas no local após deslizamentos e equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil ainda atuam na área para encontrar pessoas desaparecidas nos escombros. Cenário de destruição: moradores relatam tragédia na Vila do Sahy

A forte chuva que devastou a Costa Sul de São Sebastião (SP) atingiu, principalmente, a Vila Sahy, localizada no bairro Barra do Sahy. Mortes foram confirmadas no local após deslizamentos e equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil ainda atuam na área para encontrar pessoas desaparecidas nos escombros. Balanço aponta 48 mortes (47 em São Sebastião e uma em Ubatuba).

A Vila Sahy surgiu na década de 1990 como uma ocupação que se chamava Vila Baiana, por ser ocupada por imigrantes que vieram da Bahia e de demais estados do Nordeste em busca de oportunidades de trabalho no Litoral Norte de São Paulo.

A Vila fica localizada na costa sul do bairro Barra do Sahy, entre os bairros Juquehy e Praia da Baleia. Tem área total estimada de aproximadamente 110.612 m² e fica às margens da rodovia Rio-Santos (SP-55). Em uma ação do Ministério Público para solicitar a regularização fundiária do núcleo, foi informado que no local existem 648 imóveis e lá residem 779 famílias.

As moradias da Vila Sahy são simples e localizadas próximas à serra. Os moradores trabalham, principalmente, em condomínios da Baleia e de Barra do Sahy, em casas de alto padrão, em hotéis da região. Há também muitos ambulantes que vivem na Vila Sahy.

Na Vila Sahy, o g1 apurou que as ruas são pavimentadas, há iluminação nas vias, coleta de lixo, área de lazer e há também o Instituto Verdescola, uma ONG que realiza atividades de contraturno escolar. Desde domingo (19), o instituto virou um ponto de apoio para receber e atender vítimas da tragédia causada pelo temporal.

O Ministério Público começou, em 2009, solicitar a regularização fundiária da Vila Sahy, chamada formalmente como “núcleo congelado nº 31”. A ação do MP aponta que a “infraestrutura urbana é limitada, inexistindo sistema de abastecimento de água potável e prova de ligação de residências à rede de coleta de esgoto.

As degradações e irregularidades ambientais ocorrem em área limítrofe ao Parque Estadual da Serra do Mar, que está inserida em zona de amortecimento de tal unidade de conservação de proteção integral e em área tombada pelo CONDEPHAAT”. A ação ainda apontava que existe risco de inundações e escorregamentos de terra.

Em fevereiro de 2022, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) sentenciou que a Prefeitura de São Sebastião fizesse a regularização fundiária do local.

Veja as principais informações sobre a tragédia:

No Litoral Norte, morreram ao menos 48 pessoas, sendo 47 em São Sebastião e uma em Ubatuba, informaram as prefeituras.

Uma das vítimas é uma menina de 7 anos que, na madrugada deste domingo, teve a casa destruída por uma pedra de duas toneladas em Ubatuba. Em São Sebastião, uma mulher de 35 anos morreu depois que a casa dela foi atingida por uma árvore.

Em São Sebastião, uma criança de 2 anos foi resgatada após ter ficado horas sob os escombros. Também na cidade, as equipes resgataram uma mulher em trabalho de parto que estava isolada — a mãe e o bebê ficaram bem.

O prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto (PSDB), afirmou neste domingo que 50 casas desabaram na cidade e disse: “Cena assustadora”.

Em todo o estado, são 1.730 desalojados e 766 desabrigados.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), decretou estado de calamidade em Guarujá, Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba.

Helicópteros da PM enfrentaram dificuldades para resgatar vítimas devido ao tempo fechado. O Exército enviou aeronaves para ajudar nos trabalhos. A operação de buscas em São Sebastião envolve mais de 600 pessoas.

Desde domingo (19), o governador Tarcísio de Freitas está em São Sebastião. Um comitê de gerenciamento de ações foi montado para atender aos desabrigados. Na segunda, ele informou que mudou temporariamente o gabinete dele para a cidade, enquanto a situação crítica persistir.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também esteve em São Sebastião. Ele se comprometeu a implementar um programa habitacional para as vítimas da chuva e disse que o governo federal está à disposição para atuar nas áreas atingidas.

