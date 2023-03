Conheça Ana Maria de Souza, 1ª mulher negra a dirigir Biblioteca Pública do RS em mais de 150 anos

Bibliotecária fala da representatividade e do desafio de diversificar o acervo da instituição. Biblioteca Pública do RS tem 1ª mulher negra em sua direção

Fundada em 1871, a Biblioteca Pública do Estado (BPE) do Rio Grande do Sul tem uma mulher negra em sua direção pela primeira vez. Ana Maria de Souza assumiu a gestão do espaço, localizado no Centro Histórico de Porto Alegre, em março de 2023.

A bibliotecária é graduada em Biblioteconomia e Documentação, com pós-graduação em Gestão do Conhecimento. Natural do Rio de Janeiro, Ana Maria de Souza é servidora concursada do governo do estado e já vinha desempenhando funções na Biblioteca Lucília Minssen, na Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ).

“152 anos atrás, os negros não tinham acesso a locais como este. Uma casa belíssima como essa, de leitura, de conhecimento, de cultura. De repente, 152 anos depois dessa inauguração, ter a primeira diretora bibliotecária negra nessa posição é realmente muito importante. A gente tem que louvar esse convite feito pela Secretaria da Cultura” diz.

A nova diretor lista o desafio de tornar o acervo da Biblioteca Pública mais diverso.

“Um dos nossos desafios é trabalhar esse acervo, fazer com que esse acervo seja mais diverso. Falar de bibliodiversidade, trazer livros e com temas que são mais caros para a sociedade neste momento”, fala.

Outro foco, destaca a diretora, é cuidar do acervo já existente na Biblioteca Pública.

“Nós vamos cuidar muito desse acervo histórico que está aqui. Nós temos livros aqui de 1512”, comenta.

Em seus mais de 150 anos, a BPE teve 26 diretores.

Ana Maria de Souza, diretora da Biblioteca Pública do RS

Thiele Elissa/Sedac

Biblioteca Pública do RS

A instituição centenária foi fundada na época da Província de São Pedro, durante o reinado de D. Pedro II. Resguarda uma coleção de mais de 250 mil volumes, que contam a história e memória do estado.

A biblioteca está instalada desde 1912 na região da Praça da Matriz, onde ficam edifícios históricos como o Palácio Piratini, o Theatro São Pedro, a Assembleia Legislativa e o Palácio da Justiça. Na fachada, estão bustos de nomes como Júlio César, Gutemberg e Descartes.

Em 1986, o prédio foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (IPHAE) e, em 2000, pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional (IPHAN).

Prédio da Biblioteca Pública do RS, em Porto Alegre

Janaína Lopes/g1

