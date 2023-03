Conheça Anália Guedes, jovem tocantinense que cantou ao vivo com Coldplay durante show

Cantora e compositora, jovem tem um single lançado em 2021. Ela também é atriz e venceu o concurso “Você em Malhação”, em 2014, quando ainda morava em Palmas. Anália Guedes cantando ao lado de Chris Martin

Reprodução/Instagram

A fã sortuda que subiu ao palco da banda Coldplay e cantou ao lado de Chris Martin, na noite desta nesta sexta-feira (10), é tocantinense. A jovem Anália Guedes, que também é cantora e atriz, impressionou ao cantar o sucesso “Let Somebody Go”.

A banda inglesa se apresentou no Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP), na abertura de uma turnê com 11 shows no Brasil. Anália foi convidada ao palco pelo próprio Chris Martin e não escondeu a alegria nas redes sociais.

“Best day of my life. Chris falando meu nome: ‘Anália’”, publicou no Instagram.

A jovem contou que ao fim da participação ainda ganhou a setlist do show – lista com ordem das músicas da apresentação – e um elogio da produção: “Just because you sang very well [Só porque você cantou muito bem], me disseram”.

Coldplay: Chris Martin convida fã para cantar com ele em show de estreia no Brasil

Anália Guedes, que tem mais de 3 mil seguidores no Instagram, é cantora profissional e lançou o seu primeiro single, chamado “Antes Que Eu Me Esqueça”, em 2021. A música está disponível em plataformas digitais, como Spotify e YouTube.

Anália hoje divide sua rotina entre grandes centros, mas carrega as raízes tocantinenses. O primeiro single, inclusive, conta com um cenário tradicional de quem já visitou o Jalapão – um dos principais pontos turísticos do Tocantins.

Anália gravou clipe de música no Jalapão

Reprodução/CD Baby Sync Publishing/Youtube

O talento da jovem vem de longa data. Em 2014, quando ainda morava em Palmas, ela venceu o concurso “Você em Malhação” e gravou uma participação especial para a novela da Rede Globo.

Na época, aos 18 anos, ela estava na universidade e foi elogiada pelos jurados por sua atuação, talento como cantora e desenvoltura como lutadora de muay thai.

Vito Califano