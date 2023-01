Conheça as 10 semifinalistas do Festival de Marchinhas da TV Rio Sul

Ouça quantas vezes quiser e escolha a sua preferida na votação que começa às 00:00 desta quarta-feira, 1º de fevereiro. As cinco mais votadas serão classificadas para a grande final.

O Festival de Marchinhas da TV Rio Sul está na reta final! Uma comissão julgadora da TV Rio Sul analisou todo o material que chegou durante o período de inscrições e selecionou as 10 melhores.

Agora é com você! Uma votação será aberta no g1 a partir de 00:00 desta quarta-feira (1º) para que o público escolha as melhores entre as 10 semifinalistas.

A votação ficará aberta até as 14h do dia 7 de fevereiro. As cinco mais votadas serão classificadas para a grande final.

A final do Festival de Marchinhas será no dia 14 de fevereiro, em um evento na Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, com votação do público presente. O resultado será anunciado nos telejornais da TV Rio Sul e também no g1.

O vencedor vai levar para casa um troféu e terá sua marchinha exibida na programação da TV Rio Sul durante o período de Carnaval.

Enquanto a votação não começa, aproveite para conhecer as marchinhas. Ouça quantas vezes você quiser!

Dê play, entre no clima e divirta-se!

“Esperança é a última que morre!”

Composição: Adilson Magalhães, de Barra Mansa

‘Esperança é a última que morre!’ – Adilson Magalhães, de Barra Mansa

“Brasil da Esperança”

Composição: Andréia de Oliveira Clymaco, de Angra dos Reis

‘Brasil da Esperança’ – Andréia de Oliveira Clymaco, de Angra dos Reis

“Marchinha da Esperança”

Composição: Arilson Cláudio Pereira

‘Marchinha da Esperança’ – Arilson Cláudio Pereira, de Volta Redonda

“A esperança e o amor!”

Composição: Batista Maurício, de Miguel Pereira

‘A esperança e o amor!’ – Batista Maurício, de Miguel Pereira

“Dona Esperança”

Composição: Diógenes Oliveira da Costa, de Volta Redonda

‘Dona Esperança’ – Diógenes Oliveira da Costa, de Volta Redonda

“Minha esperança”

Composição: José Cláudio da Silva Lino, de Angra dos Reis

‘Minha esperança’ – José Cláudio da Silva Lino, de Angra dos Reis

“Siga em paz com esperança”

Composição: Marcos Torres, de Barra Mansa

‘Siga em paz com esperança’ – Marcos Torres, de Barra Mansa

“Esperança não morre”

Composição: Rogério Dias Cerqueira, de Barra do Piraí

‘Esperança não morre’ – Rogério Dias Cerqueira, de Barra do Piraí

“Sorriso da criança”

Composição: Victor Arantes Nunes, de Volta Redonda

‘Sorriso da criança’ – Victor Arantes Nunes, de Volta Redonda

“Viva a vida como uma criança”

Composição: Weber Maia Costa, de Volta Redonda

‘Viva a vida como uma criança’ – Weber Maia Costa, de Volta Redonda

