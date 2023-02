Conheça as aves valentes até no nome

Coluna “Histórias Naturais” fala sobre o comportamento que faz com que algumas espécies, ao invés de fugirem, se aproximem de potenciais predadores. A palavra “tumulto” sempre está associada a alguma confusão. Mas no universo natural esse significado pode ir além. Na coluna “Histórias Naturais” de hoje o biólogo do TG, Luciano Lima, fala sobre o “comportamento de tumulto”, uma estratégia em conjunto das aves contra eventual perigo e que inspirou até o nome de algumas espécies.

Entenda o comportamento de algumas aves conhecido como tumulto

Carlos Bassan

Em 1712, o naturalista inglês Mark Catesby desembarcou no atual estado americano da Virginia, na época uma colônia da Inglaterra. Por lá permaneceu sete anos, conseguindo reunir uma interessantíssima coleção de espécimes e ilustrações de história natural. De volta à Inglaterra, os resultados do seu trabalho impressionaram diversos naturalistas e nobres ingleses, que decidiram financiar uma nova expedição de Catesby ao Novo Mundo, que durou de 1722 a 1726.

Com base nos resultados dessas expedições, ele publicou, em 1731, uma das primeiras obras de história natural sobre a América do Norte. Além de ser considerado uma verdadeira obra de arte, por conta de suas belíssimas ilustrações, seu livro “História Natural da Carolina, Florida e Ilhas Bahamas” apresenta pela primeira vez descrições detalhadas de animais e plantas até então desconhecidos na Europa.

A ave presente na prancha 65 do livro é descrita da seguinte forma: “O Tirano. A coragem deste passarinho é singular. Ele persegue e coloca para voar todos os tipos de pássaros que se aproximam do seu território, do menor ao maior, nenhum escapa da sua fúria […]. Eu observei um deles se fixar nas costas de uma águia e persegui-la de tal forma que ela virou de costas em várias posturas no ar, a fim de se livrar do ataque, até que finalmente foi forçada a pousar no topo de uma árvore, onde ela permaneceu, até que o pequeno tirano, cansado de atacar, decidiu se afastar”.

Suiriri-valente foi retratado pelo naturalista inglês Mark Catesby

Divulgação

Em 1758, inspirado pela detalhada descrição do comportamento do “pequeno tirano” feita por Catesby, o naturalista sueco Carl Linnaeus batizou a espécie de Lanius tyrannus. Mais tarde, por não ser do gênero Lanius, a espécie acabou sendo rebatizada como Tyrannus tyrannus, nome que serviu como base para uma das famílias mais numerosas de aves, Tyrannidae. A valentia da espécie também seria perpetuada no seu nome popular em inglês, Kingbird (pássaro rei) e em português suiriri-valente.

O suiriri-valente é um migrante pouco comum no Brasil, onde pode estar presente no outono e inverno. Outras duas espécies do mesmo gênero são bem mais comuns por aqui e também são conhecidas por sua valentia contra potenciais predadores: o suiriri (Tyrannus melancholicus) e a tesourinha (Tyrannus savanna). No entanto, essa suposta tirania não é uma exclusividade dos tiranídeos. Ao avistarem um predador em potencial, ao invés de bater asas em fuga, muitas espécies de aves vão em direção ao “inimigo” com o objetivo de espantá-lo, mesmo que ele seja muito maior que elas.

Suiriri-valente é ave migratória

Brennan Moore

Esse tipo de comportamento anti predatório é chamado pelos biólogos de mobbing (palavra em inglês que significa assédio), mas geralmente é traduzido para o português como “comportamento de tumulto”. No Brasil, fazendo jus à expressão “a união faz a força”, com frequência é possível observar mais de dez espécies de aves diferentes reunidas em algazarra ao redor de potenciais predadores, como gaviões, corujas, serpentes e até lagartos. Em vez de um, são muitos “Davis” contra “Golias”.

Nessa situação, as aves vocalizam intensamente, geralmente chamados curtos e repetitivos. Muitas espécies possuem vozes que são utilizadas especificamente durante o comportamento de tumulto. Algumas espécies, como o suiriri-valente (ou seria valente suiriri?), além de vocalizar partem para as “vias de fato” e atacam ferozmente o “inimigo” através de voos rasantes.

A tesourinha é uma ave bem comum que ocorre em todo território brasileiro

Thiago Arruda

Aves são animais extremamente ágeis. Por isso, a maioria dos predadores depende do elemento supresa para um ataque bem sucedido. Através do caos gerado pela “gritaria” e por ataques diretos, as aves deixam claro que existe um perigo na “vizinhança” e fazem o predador rapidamente entender que por ali ele não conseguirá seu “almoço”. É melhor bater em retirada. Além dessa, várias outras hipóteses foram propostas para tentar explicar o comportamento de tumulto. Alguns estudos argumentam, por exemplo, que ao exibir vivacidade contra potenciais predadores as aves deixam claro que não seriam presas fáceis, ou ainda que o tumulto pode acabar ajudando a atrair a atenção de um possível predador do predador que elas estão atacando.

Essas hipóteses não são excludentes, e mais de uma delas pode estar por trás do comportamento de mobbing. Mas, uma coisa podemos ter certeza: mais uma vez, as aves nos trazem ensinamentos que transcendem a natureza. Não importa o tamanho do “inimigo”, agindo juntos conseguimos denunciar e atacar qualquer forma de opressão.

Vito Califano