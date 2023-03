Conheça as facilidades de financiamento para instalação de energia solar

Diversidade de opções para financiar com juros menores facilitam o acesso ao setor solar fotovoltaico Foi-se o tempo em que o sistema de painéis fotovoltaicos era acessível apenas para uma pequena parcela da população. Com diversas linhas de financiamento no mercado, o consumidor que tem interesse em aderir a essa modalidade encontra inúmeras opções e facilidades.

A energia solar se mostra cada vez mais vantajosa quando o assunto é economia. Estudos mostram que a taxa de retorno do investimento na instalação de equipamentos solares, também chamado de payback, varia de quatro anos a sete anos, além da duração de mais 25 anos que o sistema de energia solar conta, permitindo retorno a curto e longo prazo, reforçando o caráter rentável do investimento.

Como funciona o financiamento?

O primeiro passo é entrar em contato com uma empresa de confiança e solicitar um orçamento de acordo com a realidade do seu imóvel. Nessas horas, é importante procurar empresas de renome no mercado, a fim de garantir equipamentos de qualidade e assistência técnica especializada.

> Piscina aquecida inclusive em dias mais frios e com baixo custo? Saiba como

Com o projeto e orçamento em mãos, o consumidor deve procurar bancos e instituições que oferecem a opção de financiamento. As regras e taxas variam de acordo com cada instituição, portanto, é importante procurar a mais vantajosa em termos de flexibilidade, tempo de carência e taxas atraentes.

“Uma das vantagens é a opção de pagamento parcelado, sendo que com a economia gerada nos gastos de luz mensais, já é possível utilizar o valor para abater parte da mensalidade, dependendo do preço do sistema instalado”, comenta Robert Fischer, sócio-fundador da Topsun, empresa referência no segmento.

> Confira as principais tendências sustentáveis para o futuro

Após a análise de crédito e demais trâmites burocráticos, o financiamento é liberado e o consumidor já pode dar entrada na compra e instalação do seu próprio sistema de energia solar. A empresa contratada irá finalizar o projeto específico do imóvel, aprová-lo junto à concessionária, entregar e instalar os equipamentos, trocar o medidor e prestar toda a assistência técnica necessária.

Ampliação de créditos e energia compartilhada

Além de bancos e instituições privadas, as cooperativas têm assumido um papel importante no setor. Através delas é possível reunir certo número de consumidores para instalar um sistema solar, compartilhando a energia gerada entre eles. Essa modalidade contribui significativamente para o aumento de novos consumidores de energia solar, já que os créditos gerados são distribuídos entre todos, gerando economia nos gastos na conta de luz.

Assertividade na contratação

Sediada em Jaraguá do Sul e com representantes em Florianópolis, Joinville, Blumenau, Brusque, Itajaí, Rio do Sul, Xanxerê e Chapecó, a líder do mercado Topsun oferece linhas de produtos para energia solar fotovoltaica com alta tecnologia, além de aquecimento solar e assistência técnica especializada. O cliente interessado ainda conta com a possibilidade de financiamento com entrada facilitada e parcelamento em até 72 vezes.

É possível realizar uma simulação diretamente no site ou entrar em contato pelo WhatsApp: (47) 3055-0800.

Saiba mais sobre energia solar no canal da Topsun no G1.

Leia também

5 formas de aproveitar a energia solar

Você sabia que painéis de energia solar podem ser reciclados?

Como funciona a energia solar?

Mata