Conheça cada um dos 45 pratos da 13ª edição do ‘Comida di Buteco’, em Campinas

Com o tema ‘ervas e especiarias’, concurso será realizado entre 7 e 30 de abril e elegerá os melhores botecos da cidade. A 13ª edição do “Comida di Buteco” Campinas (SP) começa no dia 7 de abril e já tem os botecos e pratos concorrentes definidos. Com participação recorde, a edição deste ano conta com 45 concorrentes. Conheça os pratos abaixo.

O concurso será realizado entre 7 e 30 de abril, e os participantes oferecerão os pratos a um preço fixo de R$ 30. O público geral poderá experimentar as atrações e votar no melhor petisco. Gastrônomos e jornalistas também participam da eleição.

Petiscos

Botequim do San

Porção de Coxinhas do Botequim do San.

Dreison Medeiros

Degustasan – Porção de mix de coxinhas de costelinha barbecue, frango com requeijão e brócolis com cream cheese. Acompanha manteiga de ervas e molho de iogurte.

Endereço: Rua Mogi Guaçu, 1316, Chácara da Barra.

Bar da Árvore

Burata de queijo do Bar da Árvore

Dreison Medeiros

Burata Butequeira – Burata de queijo ao azeite com carne loka no pão francês.

Endereço: Rua São Miguel Arcanjo, 1265, Jardim nova Europa.

Bar do Baú

Carne louca com alho poró do Bar do Baú

Dreison Medeiros

Festa na Bodega – Carne louca com alho poró servida na torrada de pão francês. Acompanha batata bolinha na conserva.

Endereço: Rua Caraguatatuba, 196, Parque Industrial.

Bar do Braz

Bolinho de arroz com parmesão do Bar do Braz

Dreison Medeiros

Bolinho Afrodisíaco – Bolinho de arroz com parmesão recheado com queijo mussarela e gorgonzola. Acompanha cachaça de jambu e pimenta dedo de moça em conserva.

Endereço: Rua Itapecerica da Serra, 1445, Cidade Jardim.

Bar do Cação

Porção de Mini Camarões empanados do Bar do Cação

Dreison Medeiros

Brisa do Mar – Porção de Mini Camarões empanados com especiarias e queijo mussarela.

Endereço: Avenida Armando Sales de Oliveira, 55, Taquaral.

Bar do Carioca

Batata boca de anjo do Bar do Carioca

Dreison Medeiros

Batata Psicodélica – Batata no corte boca de anjo recheada com fatias de lombo canadense, lombo condimentado e salsichão com picles, gratinada com mussarela, catupiry, queijo tipo gouda, parmesão e gorgonzola. Acompanha brócolis ao molho branco e bacon.

Endereço: Rua Erasmo Braga, 1067, Jardim Chapadão.

Bar do Fumagally

Croquete de pernil do Bar do Fumagally

Dreison Medeiros

Croquete @bibelisa – Croquetes de pernil servidos com maionese de rúcula e gengibre.

Endereço: Rua Dr. Francisco Pompeo, 482, São Bernardo.

Bar do Juninho

Lombo agridoce do Bar do Juninho

Dreison Medeiros

Lombo Li – Lombo agridoce com abacaxi, mostarda dijon, mel e queijo gratinado, acompanhado de farofa crocante de banana da terra.

Endereço: Rua José Ferreira da Silva, 276, Parque da Figueira.

Bar do Léo

Coração de boi do Bar do Léo

Dreison Medeiros

Coração da Mamãe Lídia – Coração de boi picadinho, acompanhado de mandioca e peixinho em folha empanado e frito.

Endereço: Rua Teophilo Gastaldo, 201, Jardim Europa, Jaguariúna (SP).

Bar do Mingo

Lanche boquinha de anjo com calabresa do Bar do Mingo

Dreison Medeiros

Sapore Supremo – Lanche boquinha de anjo com recheio de calabresa, picles, mussarela, cream cheese, rúcula, cheiro verde, crispy de alho poró, vinagrete de cebola roxa e maionese de cebola caramelizada.

Endereço: Avenida João Batista Morato do Canto, 2073, Térreo, Vila Anhanguera.

Bar do Português

Lanche de ceviche de bacalhau do Bar do Português

Dreison Medeiros

Sabores do Além-mar – Lanche de ceviche de bacalhau com azeitonas pretas, colorau, salsinha e tomate. Acompanha geleia de pimenta.

Endereço: Rua Antônio Cezarino, 497, Centro.

Bar do Saulo

Bolinho de mandioca com bacalhau do Bar do Saulo

Dreison Medeiros

Pitaio – Bolinho de massa de mandioquinha recheado com bacalhau, palmito, azeitona chilena, salsinha e noz moscada Acompanha molho de pimenta com chimichurri e dois doces de bar (Paçoca e Doce de abóbora).

Endereço: Avenida Guarani, 341, Jardim Proença.

Bar do Soares

Bolinho de frango com gorgonzola do Bar do Soares

Dreison Medeiros

Frangola – Bolinho de frango com queijo gorgonzola com alho poró sem massa acompanhado de maionese de salsão.

Endereço: Avenida Aírton Senna Da Silva, 439, Vila Jequitibás.

Bar do Vô Mirão

Língua de boi defumada do Bar do Vô Mirão

Dreison Medeiros

Língua do Loco – Língua Defumada ao Molho.

Endereço: Avenida Palestina, 166, Jardim Flamboyant.

Bar Dona Flor

Ragú de pernil do Bar Dona Flor

Dreison Medeiros

Diferentão – Ragu de pernil suíno acompanhado de molho de iogurte com hortelã levemente apimentado.

Endereço: Rua Doutor Rafael Sales, 828, Bonfim.

Bar Lumen Christ

Almôndegas de frango do Bar Lumen Christ

Dreison Medeiros

Almôndegas da Mama – Almôndegas de frango com curry ao molho napolitano.

Endereço: Rua Dr. Gustavo Rodrigues Pereira Dutra, 21, Jd. Lumen Christ.

Bar Preste Atenção

Lanche boquinha de anjo recheado com carne seca do Bar Preste Atenção

Dreison Medeiros

Frotinha – Lanche boquinha de anjo recheado com carne seca, provolone, queijo prato, cebola caramelizada, tomate e Catupiry.

Endereço: Rua Barão Geraldo de Resende, 52, Vila Itapura.

Bar Santa Genebra

Coxinhas de frango empanadas do Bar Santa Genebra

Dreison Medeiros

Pé de Galo – Mini Coxas de frango empanadas e acompanhadas de molho de manjericão.

Endereço: Rua Angelo Vicentim, 736, Barão Geraldo.

Bar Seo Cuba

Espetinhos e pão de alho do Bar Seo Cuba

Dreison Medeiros

Trem Bom – Quatro espetos (bovino, suíno, frango e vegetais) acompanhados de cebola e pão de alho à moda Seo Cuba.

Endereço: Rua Maestro Manuel José Gomes, 145, Jardim Chapadão.

Bar Tom Zé

Escondidinho de mandioca do Bar Tom Zé

Dreison Medeiros

LaraRib – Escondidinho de mandioca com açafrão da terra e costela defumada servido na casca de laranja. Acompanha brusquetas com geleia de pimenta e cachaça de mel.

Endereço: Avenida Império Do Sol Nascente, 643, Jardim Aurélia.

Bar do Chicão

Lanche boca de anjo de frango do Bar do Chicão

Dreison Medeiros

Frango Atropelado – Lanche boca de anjo de frango desfiado, milho, azeitona, catupiry, queijo prato, rúcula e tomate.

Endereço: Avenida Barão de Itapura, 2159, Jardim Guanabara.

Boteco do Pezão

Lanche de pernil do Boteco do Pezão

Dreison Medeiros

X-Delícia – Lanche de pernil fatiado com tomate, alface e provolone com molho tapenade de azeitonas e salsinha e pimenta dedo de moça.

Endereço: Rua Evaristo da Veiga, 111, Jardim Santa Genebra.

Boteco Nhá Barbina

Lanche boquinha de anjo de linguiça do Boteco Nhá Barbina

Dreison Medeiros

Nhô Bento – Lanche boquinha de anjo de linguiça com ervas (orégano, manjericão e salsa), queijo meia cura, azeitona preta, alface e tomate.

Endereço: Avenida Dr. Jesuino Marcondes Machado, 1339, Jardim Planalto.

Boteco Sem Frescura

Bolinho de massa de banana do Boteco Sem Frescura

Dreison Medeiros

Frescura da Terra – Bolinho de massa de banana da terra recheado com linguiça e queijo.

Endereço: Avenida Doutor Betim, 594, Vila Marieta.

Botequim de Barão

Bolinho de linguiça de pernil do Botequim de Barão

Dreison Medeiros

Mestre Linguiça – Bolinho de linguiça de pernil caipira com mussarela servido com molho de ervas finas e uma cachaça de amburana

Endereço: Rua Avenida Santa Isabel, 513, Barão Geraldo.

Botequim Pedro II

Croquetes do Botequim Pedro II

Dreison Medeiros

Trio Botequim – Mix de croquetes: jiló com linguiça e gorgonzola, berinjela com ricota e tomate e mandioca com costela e requeijão.

Endereço: Avenida Doutor Moraes Sales, 929, Centro.

Cultura de Bar

Bolinhos de batata doce do Cultura de Bar

Dreison Medeiros

Bolinho Caprichosa – Bolinhos de batata doce recheados com pernil, bacon, mix de ervas e brócolis.

Endereço: Rua Emílio Henking, 471, Vila Rossi Borghi e Siqueira.

Dom Dama Bar

Croquete de carne suína do Dom Dama Bar

Dreison Medeiros

Rolha de Porco – Croqueta de carne suína, recheada com queijo cremoso. Acompanha molho de pimenta.

Endereço: Rua Barão de Itapura, 3404, Jardim Campinas.

Edu Bar de Minas

Iscas de lombo de porco cobertas com mussarela

Dreison Medeiros

Minas em Campinas – Iscas de lombo de porco empanadas ao molho de tomate cobertos com mussarela. Acompanha batata rústica, molho de pimenta e maionese.

Endereço: Rua Dr. Oswaldo Cruz, 808, Taquaral.

Eskina Bar

Raspa do Tacho do Eskina Bar

Dreison Medeiros

Raspa de Tacho: Fraldinha ao molho de ervas, polenta ao açafrão com molho de tomates, frescos, quiabo grelhado e jiló frito. Acompanha torradas e cachaça artesanal de cravo e canela.

Endereço: Rua Horácio Leonardi, 12, Barão Geraldo.

Espaço In Bar Petiscaria

Arretado do Espaço In Bar Petiscaria

Dreison Medeiros

Arretado: Bolinho de baião de dois recheado com carne seca, bacon, calabresa e queijo coalho. Acompanha molho lambão e molho surpresa.

Endereço: Avenida São José dos Campos, 1016, Jardim Nova Europa.

Estação Aquidabã

Trenzinho da Estação Aquidabã

Dreison Medeiros

Trenzinho: Croquetes de costela com queijo gorgonzola servidos com geleia de pimenta.

Endereço: Avenida Francisco Glicério, 325, Vila Lídia

Estação Campineira

Toca do Cupim da Estação Campineira

Dreison Medeiros

Toca do Cupim: Cupim preparado ao alecrim, purê de mandioca com açafrão, queijo coalho e manteiga de garrafa, gratinado com queijo muçarela.

Endereço: Rua Doutor Sales De Oliveira, 232, Vila Industrial.

Loschibar

Loschioloni do Loschibar

Dreison Medeiros

Loschioloni: Bolinho com massa de batata recheado com alho poró, palmito, muçarela. Acompanha molho quatro queijos e molho de rúcula.

Endereço: Rua das Cravinas, 5, Vila Mimosa.

Malagueta Bar Raiz

Pasteis Trio Malagueta do Malagueta Bar Raiz

Dreison Medeiros

Pasteis Trio Malagueta: Trio de Pasteis cremosos: Bobo de Camarão, Frango cremoso com catupiry e tomilho limão e Palmito com alho Poró. Acompanha molho campanha de JAMBU.

Endereço: Avenida Padre Almeida Garret, 40, Parque Taquaral.

Ponto 1 Bar

Os Três Porquinhos do Ponto 1 Bar

Dreison Medeiros

Os Três Porquinhos: Três maneiras de comer a carne suína: costelinha defumada, pulled pork e linguiça. Acompanha molho de laranja, molho barbecue de goiaba e mandioca cozida na manteiga.

Endereço: Rua Eduardo Modesto, 54, Vila Santa Isabel, Barão Geraldo.

Quiosque da Horta

Barco Viking do Quiosque da Horta

Dreison Medeiros

Barco Viking: Barquetes recheadas com pernil, calabresa e bacon moído servidas com três tipos de acompanhamento: berinjela com champignon, compota de cebola roxa e vinagrete de maçã verde.

Endereço: Rua Doutor Jose Ferreira de Camargo, 1221, Nova Campinas.

Rei do Joelho

Costelão do Rei do Rei do Joelho

Dreison Medeiros

Costelão do Rei: Pastel de costela com queijo meia cura. Acompanha vinagrete com hortelã e molho de alho com alecrim.

Endereço: Rua Dr. Oswaldo Cruz, 151, Guanabara.

Rota 378

Croquete La Gaucha da Rota 378

Dreison Medeiros

Croquete La Gaucha : Croquete de costela acompanhado de molho de pimenta.

Endereço: Rua Ernani Pereira Lopes, 378, Jardim Flamboyant.

Santo Espeto

Quadradinho de Oito do Santo Espeto

Dreison Medeiros

Quadradinho de Oito: Ragu de cupim, quadradinhos de mandioca e crocante de banana.

Endereço: Avenida Baden Powell, 1035, Jardim Nova Europa.

Seo Bar

Porco Loko do Seo Bar

Dreison Medeiros

Porco Loko: Joelho de porco desfiado regado na cachaça, assado e defumado no bafo. Acompanha torradas temperadas com azeite e orégano e o molho de pimenta agridoce caseiro.

Endereço: Avenida Doutor Carlos De Campos, 584, Vila Industrial.

Seo Bartô Petiscaria

Seo PernilPoro do Seo Barto Petiscaria

Dreison Medeiros

Seo PernilPoro: Bolinho de alho poró e mandioca recheado de pernil com provolone.

Endereço: Rua Agostinho Pattaro, 124, Barão de Geraldo.

Seo Porqueta – The King of Pork

Sandy Junior do Seo Porketa

Dreison Medeiros

Sandy Junior: Pizza com massa de linguiça Duroc, molho de tomate rústico, muçarela, rúcula, panceta crispy e pimenta biquinho. Acompanhamentos: pãozinho com patê de algo, torresmo pururuca, limão cravo, Barbecue de whisky e chumichurri caseiro.

Endereço: Rua José Paulino, 1906, Vila Itapura.

Seo Roma Bar e Restaurante

Palmiritos do Seo Roma Bar e Restaurante

Dreison Medeiros

Palmiritos: Palmito recheado e enrolado com presunto e muçarela , empanado na farinha panko e finalizado no Doritos.

Endereço: Rua Rio Grande Do Sul, 496, Vila Santana.

Villa Maria Bar & Grill

Mineirinho da Vila na Vila Maria

Dreison Medeiros

Mineirinho da Vila: Pão de queijo mineiro recheado com costela bovina defumada na lenha de laranjeira e requeijão cremoso.

Endereço: Avenida Praça Emílio Marconato, 653, Chácara Primavera, Jaguariúna.

pappa2200