Iguaria custa, em média, R$ 130 o quilo e é exclusiva do município de Venda Nova do Imigrante, que fica na região serrana do estado. Conheça o socol, presunto cru de origem italiana que é tradicional no Espírito Santo

Você sabe o que é socol? O nome pode até soar estranho para alguns, mas, no Espírito Santo, esse presunto cru é muito conhecido.

A iguaria é de origem italiana e é exclusiva do município de Venda Nova do Imigrante, que fica na região serrana do estado.

O quilo do socol custa, em média, R$ 130.

“Inicialmente, o socol era uma forma de a gente guardar a carne sem estragar, numa época que os nossos nonos [avós e avôs] não tinham geladeira pra guardar”, conta o produtor de socol Lorenzo Carnielli.

“Depois, as pessoas começaram a perceber que o sabor era incrível e o produtor rural, nós, naquela época, [percebemos] uma oportunidade pra produzir”, acrescenta.

Socol é um presunto cru tradicional do Espírito Santo.

A origem da palavra vem de “ossocolo”, que significa carne de pescoço, no dialeto italiano da região do Veneto. Em terras brasileiras, a palavra foi aportuguesada e virou “socol”.

A mudança não foi só no nome. A iguaria passou a ser feita de outra parte do porco: do lombo, que tem uma carne mais leve e com menos gordura que o pescoço.

Dois selos ajudaram a tornar o socol único: o Selo de Indicação Geográfica (IG) e o Selo Arte.

Com o IG, apenas dez famílias do município de Venda Nova do Imigrante têm autorização para vendê-lo. Depois, com a chegada do Selo Arte, ele passou a ser comercializado em todo o país.

