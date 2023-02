Conheça o trajeto que inspirou João Guimarães Rosa a escrever ‘Grande Sertão: Veredas’

Globo Rural refez o percurso do escritor 70 anos depois. Reveja reportagem. Relembre o trajeto que inspirou João Guimarães Rosa a escrever ‘Grande Sertão: Veredas’

Há 70 anos, em 19 de maio de 1952, João Guimarães Rosa partiu com uma comitiva de vaqueiros para conduzir uma boiada por um trecho da região de Minas Gerais, que depois ele chamou de grande sertão, dando nome ao livro “Grande Sertão: Veredas”.

O Globo Rural refez o trajeto 70 anos depois. Foram 9 dias de viagem, com pernoites em 9 fazendas.

Durante a jornada, o escritor questionava tudo o que via: quais eram as árvores, os pássaros, entre outras perguntas. Cada resposta era anotada em uma caderneta pendurada em seu pescoço por um cordão.

