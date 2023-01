Conheça os 55 deputados estaduais que tomam posse nesta terça no RS

Composição será alterada, já que alguns deputados assumiram como secretários do governo de Eduardo Leite (PSDB). Palácio Parroupilha, sede da Assembleia Legislativa do RSn em Porto Alegre

Galileu Oldenburg/ALRS

Tomam posse, nesta terça-feira (31), os 55 deputados eleitos para a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Os políticos foram eleitos no dia 2 de outubro de 2022 e ficam no cargo até 31 de janeiro de 2027. Veja a lista abaixo.

A composição, no entanto, será alterada, já que alguns deputados assumiram como secretários do governo de Eduardo Leite (PSDB).

Deputados eleitos:

Em ordem alfabética

* Devem dar lugar a suplentes

ADÃO PRETTO FILHO (PT)

Deputado em primeiro mandato, foi vereador de Viamão entre 2017 e 2020. É filho do ex-deputado Adão Preto, já morto, e irmão do presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto.

Adão Pretto Filho (PT)

Câmara Municipal de Viamão/Divulgação

ADRIANA LARA (PL)

Deputada em primeiro mandato, foi vereadora em Bagé por duas ocasiões. É irmã do deputado cassado Luis Augusto Lara e do prefeito de Bagé, Divaldo Lara.

Adriana Lara (PL)

Joaquim Moura/Agência ALRS

ADOLFO BRITO (PP)

Deputado estadual desde 1999, já foi prefeito de Sobradinho, no Centro do estado.

Adolfo Brito (PP)

Celso Bender/Agência ALRS

ALOÍSIO CLASSMANN (UNIÃO BRASIL)

Deputado estadual desde 2015, foi prefeito de São Martinho, no Noroeste do estado.

Aloísio Classmann (União Brasil)

Agência ALRS/Divulgação

BETO FANTINEL (MDB)*

Depois de ter assumido como suplente, foi eleito para a Assembleia Legislativa. Natural de Dona Francisca, foi escolhido por Eduardo Leite como secretário de Assistência Social e dará lugar a um suplente.

Beto Fantinel (MDB)

Guerreiro/Agência ALRS

BRUNA RODRIGUES (PCdoB)

Deputada em primeiro mandato, foi vereadora em Porto Alegre entre 2021 e 2022. É uma das primeiras mulheres negras a serem eleitas para a Assembleia Legislativa.

Bruna Rodrigues (PCdoB)

Câmara de Vereadores de Porto Alegre/Divulgação

CAPITÃO MARTIM (REPUBLICANOS)

Deputado em primeiro mandato, Martim Todesco Adreani é militar da Marinha do Brasil. Já concorreu à Prefeitura de Viamão, mas não foi eleito.

Capitão Martim (Republicanos)

Reprodução/Facebook

CLAUDIO TATSCH (PL)

Deputado em primeiro mandato, foi secretário de Governo e de Obras em Cachoeira do Sul. Como assessor do ex-deputado Marlon Santos, foi superintendente-geral da Assembleia Legislativa em 2018.

Claudio Tatsch (PL)

Joaquim Moura/Agência ALRS

DELEGADA NADINE (PSDB)

Deputada em primeiro mandato, Nadine Anflor foi delegada de polícia. Entre 2019 e 2022, ela assumiu o comando da Polícia Civil no RS, sendo a primeira mulher no cargo.

Delegada Nadine (PSDB)

Gabinete/Divulgação

DELEGADO ZUCCO (REPUBLICANOS)

Deputado em primeiro mandato, Rodrigo Zucco foi delegado de polícia. O político é irmão do deputado federal eleito Luciano Zucco.

Delegado Zucco (Republicanos)

Guerreiro/Agência ALRS

DIRCEU FRANCISCON (UNIÃO BRASIL)

Deputado desde 2019, foi secretário e vereador em Nova Alvorada. Antes de assumir uma cadeira na Assembleia, foi assessor do deputado Luiz Carlos Busato.

Dirceu Franciscon (União Brasil)

Celso Bender/Agência ALRS

DR. THIAGO DUARTE (UNIÃO BRASIL)

Deputado desde 2019, anteriormente foi vereador em Porto Alegre. Já presidiu a Câmara Municipal da Capital.

Dr. Thiago Duarte (União Brasil)

Agência ALRS/Divulgação

EDIVILSON BRUM (MDB)

Deputado em primeiro mandato, já foi prefeito de Rio Pardo. É irmão do ex-deputado e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado Edson Brum.

Edivilson Brum (MDB)

Gabinete/Divulgação

EDUARDO LOUREIRO (PDT)

Deputado desde 2015, foi prefeito de Santo Ângelo. É filho do ex-deputado e ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado Adroaldo Loureiro, já morto.

Eduardo Loureiro (PDT)

Agência ALRS/Divulgação

ELIANA BAYER (REPUBLICANOS)

Deputada em primeiro mandato, é cunhada da primeira suplente do senador eleito Hamilton Mourão, Liziane Bayer, e da deputada federal eleita Franciane Bayer.

Eliana Bayer (Republicanos)

Joaquim Moura/Agência ALRS

ELIZANDRO SABINO (PTB)

Deputado desde 2019, foi vereador em Porto Alegre. É filho do ex-vereador Eliseu Sabino e marido da vereadora Psicóloga Tanise Sabino.

Elizandro Sabino (PTB)

Agência ALRS/Divulgação

ELTON WEBER (PSB)

Deputado desde 2015, foi presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no RS (Fetag-RS).

Elton Weber (PSB)

Agência ALRS/Divulgação

ERNANI POLO (PP)*

Deputado estadual desde 2011, foi presidente da Assembleia em 2020 e secretário estadual da Agricultura entre 2015 e 2018. Escolhido para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico por Eduardo Leite, dará lugar a um suplente.

Ernani Polo (PP), deputado estadual do Rio Grande do Sul

ALRS/Divulgação

FELIPE CAMOZZATO (NOVO)

Deputado em primeiro mandato, foi vereador de Porto Alegre entre 2017 e 2023.

Felipe Camozzato (Novo)

Gabinete/Divulgação

FREDERICO ANTUNES (PP)

Eleito pela sétima vez, o político já foi vereador em Uruguaiana. O deputado foi presidente da Assembleia Legislativa em 2007 e Obras Públicas e Saneamento. Desde 2019, é líder dos governos de Eduardo Leite e Ranolfo Vieira Júnior no parlamento.

Frederico Antunes (PP)

Agência ALRS/Divulgação

GAÚCHO DA GERAL (PSD)

Eleito para seu segundo mandato, Juliano Franczak se tornou conhecido por acompanhar jogos do Grêmio vestindo a roupa típica gaúcha.

Gaúcho da Geral (PSD)

Jossoel Soares/Divulgação

GERSON BRUMANN (PDT)

Ingressando em seu sexto mandato, Burmann já foi secretário de Obras, Saneamento e Habitação do estado. É filho do ex-prefeito de Ijuí Wanderley Burmann, já falecido.

Gerson Burmann (PDT)

Paulo Garcia/Agência ALRS

GILMAR SOSSELLA (PDT)*

De volta à Assembleia depois de ter sido deputado entre 2007 e 2014, Sossella foi anunciado como secretário do Trabalho de Eduardo Leite, dando lugar a um suplente. O político foi prefeito de Tapejara, presidente da Federação das Associações de Municípios do RS (Famurs) e presidente do Legislativo em 2014.

Gilmar Sossella (PDT)

Marcelo Bertani/Agência ALRS

GUILHERME PASIN (PP)

Deputado em primeiro mandato, foi prefeito de Bento Gonçalves entre 2013 e 2020.

Guilherme Pasin (PP)

Agência ALRS/Divulgação

GUSTAVO VICTORINO (REPUBLICANOS)

Deputado em primeiro mandato, foi o mais votado nas eleições de 2022. O político é jornalista e advogado.

Após quase duas décadas atuando como comunicador, Gustavo Victorino (Republicanos) recebeu 112.920 votos e conquistou vaga na Assembleia Legislativa do RS

Reprodução/RBS TV

JEFERSON FERNANDES (PT)

Ingressando em seu quarto mandato, o político já foi suplente de vereador em Santa Rosa e assessor do deputado Bohn Gass.

Jeferson Fernandes (PT)

Reprodução/RBS TV

JOEL DE IGREJINHA (PP)

Deputado em primeiro mandato, já foi vereador e prefeito de Igrejinha. Joel Leandro Wilhelm também foi Administração e Desenvolvimento Econômico do município.

Joel de Igrejinha (PP)

Joaquim Moura/Agência ALRS

JUVIR COSTELLA (MDB)*

Eleito para seu terceiro mandato, o político já foi secretário de Turismo, Esporte e Lazer e titular da pasta de Transporte e Logística. O deputado foi confirmado para retornar à pasta no governo Leite e dará lugar a um suplente.

Juvir Costella (MDB)

Joel Vargas/Agência ALRS

KAKÁ D’ÁVILA (PSDB)

Deputado em primeiro mandato, foi eleito vereador em Porto Alegre em 2020.

Kaká D’Ávila (PSDB)

Ederson Nunes/CMPA

KELLY MORAES (PL)

Eleita para seu terceiro mandato, a deputada foi vereadora e prefeita de Santa Cruz do Sul. É esposa do ex-deputado Sérgio Moraes e madrasta do deputado federal Marcelo Moraes.

Kelly Moraes (PL)

Marcelo Bertani/Agência ALRS

LAURA SITO (PT)

Deputada em primeiro mandato, foi eleita vereadora em Porto Alegre em 2020. Ao lado de Bruna Rodrigues, é uma das primeiras mulheres negras na Assembleia Legislativa.

Laura Sito (PT)

Ederson Nunes/CMPA

LEONEL RADDE (PT)

Deputado em primeiro mandato, foi eleito vereador em Porto Alegre em 2020. É policial civil.

Leonel Radde (PT)

Cristina Beck/CMPA

LUCIANA GENRO (PSOL)

Deputada em seu quarto mandato não consecutivo, já foi deputada federal. Foi candidata à Presidência da República em 2014. É filha do ex-governador e ex-ministro Tarso Genro.

Luciana Genro (PSOL)

Vinicius Reis/Agência ALRS

LUCIANO SILVEIRA (MDB)

Deputado em primeiro mandato, foi vereador em Osório.

Luciano Silveira (MDB)

Gabinete/Divulgação

LUIZ FERNANDO MAINARDI (PT)

Eleito para seu quarto mandato, foi vereador e prefeito de Bagé. O político também já foi deputado federal e secretário da Agricultura.

Luiz Fernando Mainardi (PT)

Agência ALRS/Divulgação

LUIZ MARENCO (PDT)

Deputado desde 2019, é cantor tradicionalista.

Luiz Marenco (PDT)

Guerreiro/Agência ALRS

MARCUS VINÍCIUS (PP)

Eleito pela primeira vez, já ocupou uma cadeira na Assembleia como suplente. Foi vereador e prefeito de Sentinela do Sul, além de presidente do IPE Saúde.

Marcus Vinícius (PP)

Guerreiro/Agência ALRS

MATHEUS GOMES (PSOL)

Deputado em primeiro mandato, foi eleito vereador em Porto Alegre em 2020.

Matheus Gomes (PSOL)

Cristina Beck/CMPA

MIGUEL ROSSETTO (PT)

Deputado em primeiro mandato, foi vice-governador na gestão de Olívio Dutra, entre 1999 e 2002. Já foi deputado federal e ministros dos governos Lula e Dilma Rousseff.

Miguel Rossetto (PT)

Reprodução/RBS TV

NERI, O CARTEIRO (PSDB)

Ingressando em seu segundo mandato, já foi vereador em Caxias do Sul. Neri de Andrade Pereira Júnior é trabalhador dos Correios.

Neri, o Carteiro (PSDB)

Paulo Garcia/Agência ALRS

PAPARICO BACCHI (PL)

Iniciando seu segundo mandato, já foi prefeito de São João da Urtiga.

Paparico Bacchi (PL)

Agência ALRS/Divulgaçã

PATRÍCIA ALBA (MDB)

Iniciando seu primeiro mandato como titular, já ocupou uma cadeira na Assembleia na legislatura anterior. É esposa do ex-pefeito de Gravataí Marco Alba.

Patrícia Alba (MDB)

Paulo Garcia/Agência ALRS

PEDRO PEREIRA (PSDB)

Eleito para seu quinto mandato, já foi vereador em Canguçu.

Pedro Pereira (PSDB)

Guerreiro/Agência ALRS

PEPE VARGAS (PT)

Eleito para seu terceiro mandato não consecutivo, já foi vereador e prefeito de Caxias do Sul. O político já foi deputado federal e ministro no governo Dilma Rousseff.

Pepe Vargas (PT)

Joaquim Moura/Agência ALRS

PROFESSOR BONATTO (PSDB)

Deputado em primeiro mandato, Valdir Bonatto foi vereador e prefeito de Viamão.

Professor Bonatto (PSDB)

Henrique Lima/Câmara Municipal de Viamão

PROFESSOR CLÁUDIO (PODEMOS)

Deputado em primeiro mandato, Claudio Maximiliano Branchieri é professor de economia.

Professor Cláudio (Podemos)

Celso Bender/Agência ALRS

RODRIGO LORENZONI (PL)

Iniciando seu primeiro mandato como titular, já ocupou uma cadeira na Assembleia na legislatura anterior. Foi secretário de Desenvolvimento em Porto Alegre e no estado. É filho do ex-deputado e ex-ministro Onyx Lorenzoni.

Rodrigo Lorenzoni (PL)

AL-RS/Divulgação

RONALDO SANTINI (PODEMOS)*

Eleito deputado pela terceira vez, já foi deputado federal. Foi secretário do Turismo no primeiro governo Leite e, agora, foi anunciado secretário de Desenvolvimento Rural. Dará lugar a um suplente.

Ronaldo Santini (Podemos)

Marcelo Bertani/Agência ALRS

SÉRGIO PERES (REPUBLICANOS)

Eleito para o quarto mandato não consecutivo, é pastor evangélico.

Sergio Peres (Republicanos)

Sâmella Moreira/Divulgação

SILVANA COVATTI (PP)

Eleita para seu quinto mandato consecutivo, foi presidente da Assembleia em 2016, a primeira mulher a ocupar o cargo. Já foi secretária da Agricultura. É esposa do ex-deputado e secretário do Turismo, Vilson Covatti, e mãe do deputado federal reeleito Covatti Filho.

Silvana Covatti (PP)

Reprodução/RBS TV

SOFIA CAVEDON (PT)

Deputada em segundo mandato, foi vereadora e presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre.

Sofia Cavedon (PT)

Celso Bender/Agência ALRS

STELA FARIAS (PT)

Deputada em seu quinto mandato não consecutivo, já foi prefeita de Alvorada. A política também foi secretária da Administração.

Stela Farias (PT)

Marcelo Bertani/Agência ALRS

VALDECI OLIVEIRA (PT)

Eleito para seu quarto mandato consecutivo, presidiu a Assembleia em 2022. Foi vereador e prefeito de Santa Maria.

Valdeci Oliveira (PT)

Joel Vargas/Agência ALRS

VILMAR ZANCHIN (MDB)

Deputado em terceiro mandato, já foi vereador, secretário e prefeito em Marau.

Vilmar Zanchin (MDB)

Helena Moura/Agência ALRS

ZÉ NUNES (PT)

Deputado em terceiro mandato, já foi vereador e prefeito de São Lourenço do Sul.

Zé Nunes (PT)

Guerreiro/Agência ALRS

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

Vittorio Ferla