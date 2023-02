Conheça os agricultores que se uniram para fundar uma vinícola do Cerrado; reveja reportagem

Cultivo de uva na região só é possível devido à inversão do ciclo da fruta, que tem colheita em agosto. Turistas podem visitar o plantio e conhecer o preparo dos vinhos. Conheça os agricultores que se uniram para fundar uma vinícola do Cerrado; reveja matéria

No final de 2022, o Globo Rural mostrou que, no Cerrado, agricultores têm investido na produção de uva e vinho. Eles se uniram para fundar uma vinícola do Planalto Central.

Apesar de mais comum no Sul do país, as uvas encontraram condições favoráveis no Cerrado: uma altitude de mil metros e as manhãs são quentes e as noites, frias. Uma das diferenças na produção é que a colheita é em agosto. A inversão do ciclo foi fundamental para tornar o cultivo possível.

O custo para produzir no Cerrado chega a ser 30% maior em relação à região Sul do país.

