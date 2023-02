Globo Rural mostra a rotina dos trabalhadores. Cultura tem forte presença de mulheres. Conheça os cantos de aboio, passados entre gerações de vaqueiros do sertão baiano

A tradição dos vaqueiros no sertão baiano também se mantém viva através da nova geração e das mulheres. A cultura é riquíssima em símbolos e alguns dos principais são as roupas de couro usadas para a proteção na Caatinga.

Tem ainda os cantos de aboio, que nasceram da tentativa dos vaqueiros de inventar um tipo de som que pudesse ser entendido pelo gado.

E a tradicional pega do boi, quando os vaqueiros saem procurando o gado criado solto.

Segunda parte da reportagem mostra a rotina dos cantos de aboio

